Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell

En la Zona Norte no paran los robos y hay preocupación / Web

En la zona del Barrio El Rincón III de City Bell, más precisamente sobre las calles 444 y 31, la inseguridad volvió a decir presente. Y de la peor manera.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, una mujer de 42 años, empleada del ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, fue sorprendida por cuatro delincuentes armados cuando ya se encontraba recostada en su habitación.

Enseguida empezaron las amenazas y los pedidos de entrega de dinero, incluso con algunos golpes.

Eran cerca de las 12 de la noche y, el descanso para recargar energías con vistas a una nueva jornada laboral, se convirtió en un torbellino de violencia.

La víctima contó que mientras uno de los ladrones permanecía a su lado, siempre bajo presión psicológica y malos tratos, el resto de la banda empezó a revisar los distintos ambientes del domicilio.

El ataque duró unos minutos, que parecieron eternos. Y justo cuando los intrusos decidieron darse a la fuga con algunos elementos de valor, la víctima se percató de que su pareja, que descansaba en otro cuarto, presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo, se presume, producto de un culatazo.

El ingreso de los asaltantes a la finca se concretó por una ventana del piso superior, que fue forzada y quedó abierta.

Entre los faltantes, al recorrer el inmueble, la mujer comprobó la ausencia de un teléfono celular, una cámara digital marca Canon con accesorios y una PlayStation 4.

Se supo que una ambulancia tuvo que acercarse a la finca pasada la medianoche, aunque no hubo traslado a un centro asistencial.

Ahora, en medio de la indignación que provocó el ataque, se dio paso a la investigación policial y judicial, que busca recabar elementos de prueba para identificar a los responsables del robo.

Entre las tareas de protocolo está el relevamiento de cámaras de seguridad y eventuales testigos.

Por el momento, se desconoce si los delincuentes se movilizaban a pie o en algún rodado, lo que podría activar los rastrillajes.

La instrucción del sumario quedó a cargo de policías de la comisaría décima, bajo directivas de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial de nuestra ciudad.

ATAQUE MILLONARIO EN GONNET

En tanto, en otro golpe en la Zona Norte, un delincuente rompió un vidrio blindado para acceder a la caja registradora y a un buzón, donde se apropió de 3,5 millones de pesos. Fue en las oficinas de la empresa “Alambres Belgrano”, situada en Belgrano entre 503 y 504. En el lugar quedaron rastros de sangre.

Su accionar quedó registrado en los equipos fílmicos del comercio, por lo que ese material ya está en poder de las autoridades.