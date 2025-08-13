Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Momentos de suma conmoción es lo que viven vecinos de nuestra Región, luego de enterarse que durante esta mañana de miércoles un vecino de 51 años apareció fallecido en las inmediaciones de su vivienda ubicada en la calle Holanda N°15, en la localidad de Ensenada.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que todo sucedió hoy alrededor de las 6:50 horas, cuando oficiales de la Comisaría Primera acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre desvanecido.
Al llegar, encontraron a Cristian Raúl Antonio Villalba, tendido boca arriba en el umbral del garaje de su casa, sin signos de violencia visibles. Una médica del SAME, identificada como la Dra. Silvina Cainzos, constató el deceso en el lugar. Fuentes oficiales indicaron que no se hallaron accesos forzados ni faltantes de valor dentro de la propiedad.
La investigación quedó caratulada como “Averiguación causales de muerte” y está a cargo de la Fiscalía N°17 de La Plata, dirigida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.
Por último, ahora se aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causas del deceso, mientras se recaban testimonios de familiares y se solicita la historia clínica del fallecido.
