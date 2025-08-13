Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa

Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa
13 de Agosto de 2025 | 11:07

Escuchar esta nota

Momentos de suma conmoción es lo que viven vecinos de nuestra Región, luego de enterarse que durante esta mañana de miércoles un vecino de 51 años apareció fallecido en las inmediaciones de su vivienda ubicada en la calle Holanda N°15, en  la localidad de Ensenada.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que todo sucedió hoy alrededor de las 6:50 horas, cuando oficiales de la Comisaría Primera acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre desvanecido.

Al llegar, encontraron a Cristian Raúl Antonio Villalba, tendido boca arriba en el umbral del garaje de su casa, sin signos de violencia visibles. Una médica del SAME, identificada como la Dra. Silvina Cainzos, constató el deceso en el lugar. Fuentes oficiales indicaron que no se hallaron accesos forzados ni faltantes de valor dentro de la propiedad.

La investigación quedó caratulada como “Averiguación causales de muerte” y está a cargo de la Fiscalía N°17 de La Plata, dirigida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

Por último, ahora se aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causas del deceso, mientras se recaban testimonios de familiares y se solicita la historia clínica del fallecido.

