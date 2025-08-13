Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez

A la edad de 98 años murió Teódulo Domínguez, reconocido periodista que se destacó no sólo por su profusa trayectoria en el ámbito informativo sino también por dejar una huella indeleble como docente en la vieja Escuela de Periodismo de La Plata que antecedió a lo que hoy es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Teódulo Domínguez fue autor de Pragmática Periodística 1 y 2, dos obras inseparables que marcaron a varias generaciones de estudiantes y profesionales del periodismo. En su etapa de formación ejerció la presidencia de la Primera Federación de Estudiantes de Periodismo de la República Argentina. Una vez egresado ingresó al diario Clarín y posteriormente también redactó para La Nación. Además, se lo recuerda por su preponderante rol en el diario El Sol, de Quilmes.

Su pasión por la profesión lo llevó al universo de la docencia, marcando toda una época en la vieja Escuela de La Plata. En el camino obtuvo una beca en la School of Journalism de la University of Minnesota, Estados Unidos, que le fue clave para complementar su formación en la práctica periodística y en la enseñanza.

En un clima de congoja por su partida, desde el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires recordaron que "Domínguez no solo se destacó como un comprometido profesional en cada uno de los medios en los que trabajó (y hasta fundó), sino que extendió su saber y experiencia al ámbito académico, donde formó a varias generaciones de periodistas".

"Recordado por su bonhomía y capacidad docente, el querido Teódulo selló su paso como profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, transfiriendo conocimientos teóricos y dejando, para los futuros profesionales, una verdadera guía de trabajo, que denominó 'La pragmática'", resaltó la entidad de La Plata.

"Atrás quedaron en el tiempo sus conspicuas recomendaciones prácticas, como la necesidad de llevar lapicera, papel y 'cospeles' telefónicos a cada cobertura periodística. Sin embargo, su impronta y su nombre, así como su responsabilidad ética a la hora de cumplir con los preceptos éticos de la prensa, perduran en el espíritu de quienes los conocieron y aprendieron de él", valoraron.

Domínguez se caracterizó siempre por su reflexividad a la hora de referir a la actividad periodística. No hace mucho, en una conferencia ante estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, analizó que "el periodismo argentino está en baja, eso lo ve todo el mundo, pero también es una circunstancia, en cuanto aparezcan 10, 15 o 50 nuevos periodistas formados, mejor informados o con la impronta que tuvo el periodismo siempre".

Desde el ángulo del humor, dijo que "el periodista es muy travieso, te hace recordar cosas que dijiste hace 3 meses pensando que si no salieron al otro día, ya murió. No, no murió, para el periodista saber guardar es como el ratoncito que siempre tiene guardado un pedacito de queso en su guarida".

Desde su experiencia y su extensa trayectoria pensaba que "uno nunca puede retirarse del periodismo, el periodismo lo retira a uno. Ser periodista es un ejercicio de 24 horas".