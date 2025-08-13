Día del zurdo: claves de una fecha con historia

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
Hoy se celebra el Día Internacional del Zurdo, una jornada que tiene por objeto reivindicar a las personas zurdas, obligadas a vivir cada día en un mundo pensado para los diestros.
Los zurdos representan alrededor del 10% de la población mundial, según el último registro publicado en 2019 en la revista Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition y la iniciativa de dedicarles un día para visibilizar su situación se consolidó en Inglaterra en los años `90.
Todo surgió a partir de la creación de The Left Handers Club (El Club de los Zurdos), con sede en Londres, que le dió potencia global a la idea.
El Club organizó en 1992 una reunión multitudinaria que consolidó el 13 de agosto como el Día Internacional del Zurdo, fecha que desde entonces se celebra anualmente en distintos países.
Con todo había habido antes una a primera conmemoración en los años `70, cuando el estadounidense Dean Campbell eligió el 13 de agosto, un número tradicionalmente asociado a la mala suerte, para romper prejuicios y supersticiones que históricamente afectaron a los zurdos.
Según indican desde el Club, ser zurdo conlleva enfrentar obstáculos diarios, dado que la mayoría de los objetos y espacios están pensados para diestros.
Destacan, además, que durante décadas los niños zurdos eran obligados a usar la mano derecha para adaptarse a esta norma dominante.
Pero también hablan de las cualidades positivas de la zurdera, asociadas a la mayor actividad del hemisferio cerebral derecho, que se traduce en habilidades destacadas en música, arte y una mayor sensibilidad emocional.
La lista de zurdos famosos incluye a músicos como Gustavo Cerati y Charly García; deportistas como Guillermo Vilas, Rafael Nadal, Diego Maradona, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili y Sergio “Maravilla” Martínez; artistas como Robert De Niro, Angelina Jolie, Tom Cruise y Nicole Kidman. Lionel Messi, en tanto, representa un caso particulares, ya que si bien su pierna más hábil es la izquierda, escribe con la mano derecha.
