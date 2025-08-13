Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y preparan la marcha al Hospital Italiano
Escuchar esta nota
Las muertes por fentanilo contaminado ya alcanzan las 96 víctimas y hay temor de que la cifra aumente de manera exponencial con el curso de la investigación. En las últimas horas circularon diversos números, debido a las dudas con alguno de los casos registrados.
Según fuentes que pudo acceder en exclusiva EL DIA, contaron que hoy alrededor de las 12:30, el juez Ernesto Kreplak recibirá a los familiares y papás de Leonel Ayala, una de las víctimas de fentanilo en los Tribunales Federales de La Plata ubicados en la esquina de la calle 8 y 51.
"No es una declaración, pero es una cita para ver como está la causa del fentanilo y su avance. Todos los días, van familias para una reunión informal para contarnos como viene la causa y que novedades nueva hay. Esta bueno porque nos sacamos todas las dudas", dijo una familiar a este medio.
Conforme a la información que se constató, la cifra actual de pacientes fallecidos que fueron inoculados con el opioide adulterado son 96 y siguen las dudas por las muertes en negro.
De igual modo, las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que se reduzca.
En la jornada del martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país.
Se tratan de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.
PREPARAN UNA MARCHA PARA MAÑANA JUEVES AL HOSPITAL ITALIANO
Los familiares de los pacientes que fallecieron tras ser inoculados con fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, harán mañana la segunda marcha para pedir justicia y que la causa avance contra los responsables.
La misma tendrá lugar mañana jueves 14 de agosto, de 14 a 17hs., se llevará a cabo una “movilización en silencio” frente al Hospital Italiano de La Plata, querellante en el caso, para pedir “por la verdad y justicia por todas las víctimas del fentanilo”.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
