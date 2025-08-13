La Comuna quiere prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del Centro de La Plata

La Municipalidad presentó hoy en el Concejo Deliberante un proyecto para prohibir por ordenanza el estacionamiento en torno a las principales plazas céntricas de la Ciudad. La iniciativa afecta, fundamentalmente, los tramos de las calles que rodean a la San Martín, la Italia y la Rocha y la 19 de Noviembre, de 44 y 25.

El proyecto, que ahora queda en manos del deliberativo local para su análisis, apunta a la agilización del tránsito en torno a las paradas de micros con mayor demanda, en el marco de un plan más amplio que incluirá el inminente envío del nuevo pliego del transporte público local.

Estacionamiento: las zonas afectadas

Según el texto de la iniciativa, la prohibición afectará los siguientes segmentos:

* Avda. 44 entre Plaza 19 de Noviembre y calle 24 - mano par Avda. (descendente)

* 44 entre Plaza 19 de Noviembre y calle 26- mano impar (ascendente)

* Plaza Italia entre Avda. 44 y Diagonal 74- tramo de numerales 0 a 25 (descendente)

* Plaza Italia entre Avda. 44 y Diagonal 74- tramo de numerales 100 a 125 (ascendente)

* Plaza Italia entre Diagonal 74 y Avda. 7-tramo de numerales 25 a 50 (descendente)

* Plaza Italia entre Diagonal 74 y Avda. 7- tramo de numerales 125 a 150 (ascendente)

* Plaza Italia entre Avda. 7 y Diagonal 77 - tramo de numerales 50 a 75 (ascendente)

* Plaza Italia entre Avda. 7 y Diagonal 77 - tramo de numerales 150 a 175 (descendente)

* Plaza Italia entre Diagonal 77 y Avda. 44 - tramo de numerales 75 a 100 (ascendente)

* Plaza Italia entre Diagona! 77 y Avda. 44 - tramo de numerales 175 a 200 (descendente)

* Calle 49 entre calle 6 y 7- mano par

* Calle 54 entre Avda. 13 y Calle 14 - mano par

* Calle 64 entre Avda. 13 y calle 14 - mano impar

* Plaza Rocha entre Avda. 60 y Diagonal 78 - tramo de numerales 0 a 25 (descendente)

* Plaza Rocha entre Diagonal 78 y Avda. 7 - tramo de numerales 25 a 50 (descendente)

* Plaza Rocha entre Diagonal 78 y Avda. 7- tramo de numerales 125 a 150 (ascendente)