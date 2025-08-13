La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se ha confirmado un notable aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), lo que ha llevado a una elevada ocupación de las camas pediátricas en La Plata y toda la región. El informe destaca que esta tendencia de crecimiento se mantuvo de forma sostenida entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
Se informa que desde la cuarta semana de mayo, los hospitales han registrado un incremento constante en las internaciones de menores de 5 años debido a enfermedades respiratorias. Este fenómeno afecta a todos los niveles de cuidado, incluyendo terapias intensivas, intermedias y mínimas.
En ese marco, el reporte bonaerense subraya un marcado aumento en las admisiones a cuidados intensivos pediátricos, especialmente en el grupo de menores de un año, que alcanzó su punto máximo entre el 13 y el 19 de julio. Este grupo etario soportó la mayor carga de ocupación, superando significativamente al de 1 a 4 años, que experimentó un aumento más moderado y con altibajos.
En la segunda semana de julio, la ocupación de camas en terapias intensivas llegó al 92%. Los datos más recientes del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), correspondientes al período del 27 de julio al 2 de agosto, indican una ocupación real del 90,4% .
El panorama es similar en los cuidados intermedios, donde el grupo de menores de un año ha predominado desde principios de junio. Por su parte, en los cuidados mínimos, la mayor ocupación se observa en el grupo de 1 a 4 años, aunque el ritmo de crecimiento en ambos grupos es parecido.
En cuanto a la circulación viral, el VSR fue el patógeno más detectado en las últimas semanas entre los menores de un año hospitalizados. En menor medida, también se identificaron casos de otros virus como influenza A, parainfluenza, metapneumovirus e influenza B.
Los expertos aseguran que el VRS es un virus respiratorio altamente contagioso que se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotas respiratorias al toser o estornudar. Este virus es la causa más común de infecciones respiratorias en niños menores de un año, y la mayoría de los niños se infectan con VRS antes de los dos años.
Agregan que los síntomas del VRS pueden variar, pero generalmente incluyen:
- Fiebre
- Tos
- Secreción nasal
- Dificultad para respirar (en casos graves)
- Respiración acelerada o sibilancias
- Letargo o irritabilidad (en bebés)
Sostienen además que la mayoría de las infecciones por VRS se resuelven por sí solas con cuidados de apoyo en casa, como descanso, hidratación y medicamentos para aliviar los síntomas. Sin embargo, en algunos casos, especialmente en bebés y personas con enfermedades subyacentes, puede ser necesaria la hospitalización para recibir oxígeno, líquidos intravenosos o, en casos raros, ventilación mecánica.
