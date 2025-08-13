Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación  

Tras 6 años de noviazgo, finalmente se habrían separado Mica Tinelli y Licha López. La información fue revelada en las redes y en la tele, más precisamente en el programa de América LAM

“Se separaron Mica Tinelli y Licha López”, aseguraron en el programa mencionado, agregando que “él la dejó porque se desenamoró”.

Recordemos que, a pocas semanas de conocerse, blanquearon su romance y, con la llegada de la pandemia, decidieron convivir.

Asimismo, Mica y Licha aceptaron mostrar su relación en la primera temporada de Los Tinelli, donde ella habló sobre cómo la carrera futbolística de él, con sus cambios de club y constantes mudanzas, impactaba en la pareja.

“Hace poco ella, dijo que habían estado en crisis pero que estaban bien”, aseguraron en la tele, ante sorpresa de la separación.