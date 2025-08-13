La Provincia mejoró la oferta salarial a los gremios y hubo acuerdo con los estatales/archivo

El gobierno bonaerense ofreció ayer a docentes y estatales un aumento trimestral del 5 por ciento a pagar en dos tramos: 2,5 por ciento en agosto y el restante 2,5 por ciento en octubre. La propuesta ya fue aceptada por los gremios que nuclean al personal administrativo, pero los maestros aún no respondieron porque harán una consulta con sus bases.

En efecto, tanto UPCN como los gremios de la Fegeppba y ATE dieron el sí y comunicaron la aceptación al ministerio de Trabajo. De esta forma, los empleados estatales cobrarán la primera etapa de aumento en los primeros días de septiembre, con la liquidación de agosto.

La mejora impactará sobre los básicos, por lo que se trasladará en forma automática a los jubilados. No obstante, como la liquidación en el IPS está en marcha, la Provincia hará un pago a cuenta del 1,6 por ciento con los haberes de este mes para el personal pasivo.

La Provincia había propuesto la semana pasada una suba del 1,6 por ciento para agosto y un porcentaje similar para octubre. Todos los sindicatos rechazaron esa oferta hasta que ayer la administración de Axel Kicillof planteó una suba superior luego de que el lunes se registraran sondeos y negociaciones reservadas donde las partes seguían sin encontrar puntos de acuerdo.

En esos encuentros informales, el gobierno provincial había subido la propuesta a 1,9 por ciento para cada uno de los dos tramos. Los gremios pedían aumentar ese porcentaje y establecer una suba que contemplara septiembre.

Según trascendió en fuentes inobjetables, las negociaciones fueron al más alto nivel. Los contactos incluyeron no sólo al ministro de Economía, Pablo López, sino también al de Gobierno, Carlos Bianco. Ambos, en contacto permanente con Kicillof.

Finalmente, sobre el final del lunes la Provincia se acercó a las pretensiones de los sindicatos de llevar la propuesta al 5 por ciento, pero se mantuvo firme en no establecer aumentos para septiembre. La explicación oficial era que ese mes el Estado provincial debe afrontar el vencimiento de la segunda cuota anual de la deuda que renegoció Kicillof que este año tuvo un primer pago en marzo.

Ayer por la mañana terminó por redondearse la oferta. Para calcular el aumento se tomará como base del sueldo de julio de 2025.

En el caso de los estatales, la propuesta contempla subas en bonificaciones que cobran los empleados y una tratamiento salarial especial para los auxiliares de Educación.

Así, se incrementarán las bonificaciones por régimen horario en un 2,5 por ciento a partir del 1° de agosto y en otro 2,5 por ciento a partir del 1° de octubre.

En forma particular se propuso incrementar a partir del 1° de octubre en 3 puntos porcentuales, la bonificación remunerativa que perciben los auxiliares de la Educación actualmente del 105% del sueldo básico. Así, pasará al 108 por ciento.

También se dispuso un aumento del valor de los viáticos que se elevará de $52.803 en julio a $58.084 en agosto y a $59.405 en octubre.

Además, a partir del 1° de octubre se iniciará el proceso de pase a planta permanente de personal transitorio.

DOCENTES

Los gremios docentes recibieron una propuesta de aumento similar: 2,5 por ciento desde agosto y un 2,5 por ciento adicional en octubre. Pero en este caso, el Frente de Unidad Docente consultará con sus bases antes de responder.

Con esta oferta, los docentes cobrarían en septiembre (con el aumento de agosto) un sueldo que en el caso del maestro de grado sin antigüedad con jornada simple trepará a $700.000.

En tanto, un maestro con quinta hora será de $ 882.991 y en el caso de un maestro con jornada completa, $1.400.000.

Finalmente, un profesor con 20 módulos sin antigüedad, percibirá $905.433.

Tanto en el caso de docentes como de estatales, el Gobierno provincial informó que el aumento acumulado en lo que va del año pasará a ser del 25,9 por ciento.

Para ambos sectores se estableció una cláusula de monitoreo durante el mes de septiembre y la reapertura de la paritaria en la segunda quincena de octubre.

Si bien resta la aceptación de los gremios docentes, el Gobierno provincial parecía tener encaminada la negociación salarial de forma de evitar conflictos por los sueldos. Un insumo central de cara al proceso electoral que desembocará en los comicios del 7 de septiembre.