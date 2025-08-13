La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Bombazo: Anderson y Micho habrían dicho "basta para mí, basta para todos"
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Revés para el Gobierno tras el dictamen opositor que revive el caso $Libra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un 2,5% se pagará con los sueldos de este mes y el 2,5% restante en octubre. También alcanzará a los jubilados
jpicon@eldia.com
El gobierno bonaerense ofreció ayer a docentes y estatales un aumento trimestral del 5 por ciento a pagar en dos tramos: 2,5 por ciento en agosto y el restante 2,5 por ciento en octubre. La propuesta ya fue aceptada por los gremios que nuclean al personal administrativo, pero los maestros aún no respondieron porque harán una consulta con sus bases.
En efecto, tanto UPCN como los gremios de la Fegeppba y ATE dieron el sí y comunicaron la aceptación al ministerio de Trabajo. De esta forma, los empleados estatales cobrarán la primera etapa de aumento en los primeros días de septiembre, con la liquidación de agosto.
La mejora impactará sobre los básicos, por lo que se trasladará en forma automática a los jubilados. No obstante, como la liquidación en el IPS está en marcha, la Provincia hará un pago a cuenta del 1,6 por ciento con los haberes de este mes para el personal pasivo.
La Provincia había propuesto la semana pasada una suba del 1,6 por ciento para agosto y un porcentaje similar para octubre. Todos los sindicatos rechazaron esa oferta hasta que ayer la administración de Axel Kicillof planteó una suba superior luego de que el lunes se registraran sondeos y negociaciones reservadas donde las partes seguían sin encontrar puntos de acuerdo.
En esos encuentros informales, el gobierno provincial había subido la propuesta a 1,9 por ciento para cada uno de los dos tramos. Los gremios pedían aumentar ese porcentaje y establecer una suba que contemplara septiembre.
LE PUEDE INTERESAR
Se conoce la inflación y estaría debajo del 2%
LE PUEDE INTERESAR
Revés para el Gobierno tras el dictamen opositor que revive el caso $Libra
Según trascendió en fuentes inobjetables, las negociaciones fueron al más alto nivel. Los contactos incluyeron no sólo al ministro de Economía, Pablo López, sino también al de Gobierno, Carlos Bianco. Ambos, en contacto permanente con Kicillof.
Finalmente, sobre el final del lunes la Provincia se acercó a las pretensiones de los sindicatos de llevar la propuesta al 5 por ciento, pero se mantuvo firme en no establecer aumentos para septiembre. La explicación oficial era que ese mes el Estado provincial debe afrontar el vencimiento de la segunda cuota anual de la deuda que renegoció Kicillof que este año tuvo un primer pago en marzo.
Ayer por la mañana terminó por redondearse la oferta. Para calcular el aumento se tomará como base del sueldo de julio de 2025.
En el caso de los estatales, la propuesta contempla subas en bonificaciones que cobran los empleados y una tratamiento salarial especial para los auxiliares de Educación.
Así, se incrementarán las bonificaciones por régimen horario en un 2,5 por ciento a partir del 1° de agosto y en otro 2,5 por ciento a partir del 1° de octubre.
En forma particular se propuso incrementar a partir del 1° de octubre en 3 puntos porcentuales, la bonificación remunerativa que perciben los auxiliares de la Educación actualmente del 105% del sueldo básico. Así, pasará al 108 por ciento.
También se dispuso un aumento del valor de los viáticos que se elevará de $52.803 en julio a $58.084 en agosto y a $59.405 en octubre.
Además, a partir del 1° de octubre se iniciará el proceso de pase a planta permanente de personal transitorio.
Los gremios docentes recibieron una propuesta de aumento similar: 2,5 por ciento desde agosto y un 2,5 por ciento adicional en octubre. Pero en este caso, el Frente de Unidad Docente consultará con sus bases antes de responder.
Con esta oferta, los docentes cobrarían en septiembre (con el aumento de agosto) un sueldo que en el caso del maestro de grado sin antigüedad con jornada simple trepará a $700.000.
En tanto, un maestro con quinta hora será de $ 882.991 y en el caso de un maestro con jornada completa, $1.400.000.
Finalmente, un profesor con 20 módulos sin antigüedad, percibirá $905.433.
Tanto en el caso de docentes como de estatales, el Gobierno provincial informó que el aumento acumulado en lo que va del año pasará a ser del 25,9 por ciento.
Para ambos sectores se estableció una cláusula de monitoreo durante el mes de septiembre y la reapertura de la paritaria en la segunda quincena de octubre.
Si bien resta la aceptación de los gremios docentes, el Gobierno provincial parecía tener encaminada la negociación salarial de forma de evitar conflictos por los sueldos. Un insumo central de cara al proceso electoral que desembocará en los comicios del 7 de septiembre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí