Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

Banco por banco, las tasas de interés que ofrecen las entidades bancarias, al miércoles 13 de agosto de 2025
En un contexto económico signado por tasas de interés atractivas, los plazos fijos siguen siendo una herramienta preferida para resguardar el valor del dinero. Además, debido a que la inflación por ahora se mantiene por debajo del rendimiento de los depósitos, esta herramienta recuperó protagonismo y es una de las más utilizadas por los ahorristas.
Más allá de proteger el capital, algunos inversores apuntan a objetivos concretos: por ejemplo, generar una ganancia de un millón de pesos en apenas un mes.
Lo cierto es que al día de hoy, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días oscilan entre el 31% y el 39% en los bancos más grandes, y pueden llegar al 42% en entidades más competitivas o en operaciones para no clientes. Esto se traduce en tasas efectivas mensuales (TEM) de entre 2,55% y 3,21%, dependiendo de la entidad y el perfil del cliente.
En la franja más alta se ubican bancos digitales y cooperativas que pagan hasta un 3,21% mensual, mientras que en la más baja aparecen algunos bancos públicos y privados que ofrecen alrededor del 2,55% mensual. El promedio del sistema ronda el 3%.
Según el relevamiento actualizado al cierre de las operaciones del martes 12 de agosto de 2025, las principales entidades ofrecen las siguientes tasas para depósitos a 30 días:
Banco Nación: 39 % TNA
Banco Galicia: 39 % TNA
Banco Provincia: 35 % TNA
Banco Ciudad: 31 % TNA
Banco Santander: 35 % TNA
BBVA: 35 % TNA
Banco Macro: 35,5 % TNA
Banco Credicoop: 37 % TNA
Banco ICBC: 38,4 % TNA
Entidades para no clientes (12 de agosto):
Banco BICA: 42 % TNA
Banco de Corrientes: 41 % TNA
Mariva: 39 % TNA
Reba: 41 % TNA
Banco CMF, Córdoba, etc.: 38 % TNA
Si el objetivo es obtener $1.000.000 únicamente en concepto de intereses en 30 días, el capital inicial necesario varía notablemente según la tasa elegida:
- Con las mejores tasas del mercado (3,21% mensual), se requieren unos $31,15 millones.
- Con tasas del 3,04% mensual, el monto sube a $32,89 millones.
- Con tasas intermedias del 2,88%, se necesitan $34,72 millones.
- Con las más bajas, del 2,55%, la inversión exigida se eleva a $39,21 millones.
La cuenta es simple: mientras mayor sea la tasa mensual, menor será el capital necesario para alcanzar la misma ganancia.
|Banco
|TNA (%)
|TEM (%) aprox.
|Capital necesario ($)
|Banco Nación
|39
|3,205
|31.195.000
|Banco Galicia
|39
|3,205
|31.195.000
|Banco Provincia
|35
|2,877
|34.779.000
|Banco Ciudad
|31
|2,548
|39.250.000
|Banco Santander
|35
|2,877
|34.779.000
|BBVA
|35
|2,877
|34.779.000
|Banco Macro
|35,5
|2,918
|34.280.000
|Banco Credicoop
|37
|3,041
|32.890.000
|Banco ICBC
|38,4
|3,154
|31.700.000
|Banco BICA
|42
|3,452
|28.960.000
|Banco de Corrientes
|41
|3,370
|29.670.000
|Mariva
|39
|3,205
|31.195.000
|Reba
|41
|3,370
|29.670.000
|Banco CMF
|38
|3,123
|32.020.000
|Banco Córdoba
|38
|3,123
|32.020.000
Si bien los plazos fijos ofrecen hoy un rendimiento real positivo frente a la inflación, se trata de una inversión que inmoviliza el capital por un período determinado y que, a diferencia de otros instrumentos, no permite disponer del dinero antes del vencimiento sin perder los intereses. Por eso, quienes buscan objetivos puntuales —como ganar un millón en un mes— deben planificar no sólo el monto a invertir, sino también el momento en que necesitarán esos fondos.
En síntesis, para lograr una renta de siete cifras en tan solo 30 días, se necesitan cifras de inversión de entre $31 y $39 millones, según la tasa que ofrezca el banco. Un objetivo ambicioso que hoy, con las condiciones del mercado, es alcanzable para quienes cuentan con el capital y la estrategia adecuada.
