Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 

Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 
13 de Agosto de 2025 | 08:08

Escuchar esta nota

Sandra Borghi está dándose una nueva oportunidad  en el amor luego de la separación de Fernando Casanello, con quien estuvo 14 años y una hija en común, Juana.

Después de muchos rumores, la noticia la dio Borghi, donde admitió que llevaba 'un par de meses separada'.

Habiendo dado vuelta la página, en la tele contaron que está en pareja con Marcelo González. Un empresario vinculado a los medios de comunicación, eventos, amigo y productor de Abel Pintos.

Las sospechas se dieron en la reunión con periodistas que hizo en mayo el empresario en cuestión en su propia casa. “Hizo una reunión de conductores de CNN, que es muy habitual, y en este cena, que fue el 9 de mayo, todos se sorprendieron porque apareció Sandra, que no trabaja en la radio. A todos les llamó la atención que esté ahí porque no tenía nada que ver y segundo por la relación con el niño, el hijo de Marcelo”, señalaron desde l pantalla chica. 

Asimismo, revelaron que, Sandra festejó sus 50 años, el 6 de julio, en la estancia del empresario en Mercedes. Contaron, además, que Marcelo fue novio de Mora Godoy, Viviana Canosa, Viviana Saccone y Laura Fidalgo, entre otras mediáticas y famosas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Últimas noticias de Espectáculos

Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación  

La serie de Moria Casán tiene protagonista confirmada: las actrices que formarán parte del proyecto

Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos

Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
La Ciudad
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes
Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Información General
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla