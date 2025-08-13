Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Sandra Borghi está dándose una nueva oportunidad en el amor luego de la separación de Fernando Casanello, con quien estuvo 14 años y una hija en común, Juana.
Después de muchos rumores, la noticia la dio Borghi, donde admitió que llevaba 'un par de meses separada'.
Habiendo dado vuelta la página, en la tele contaron que está en pareja con Marcelo González. Un empresario vinculado a los medios de comunicación, eventos, amigo y productor de Abel Pintos.
Las sospechas se dieron en la reunión con periodistas que hizo en mayo el empresario en cuestión en su propia casa. “Hizo una reunión de conductores de CNN, que es muy habitual, y en este cena, que fue el 9 de mayo, todos se sorprendieron porque apareció Sandra, que no trabaja en la radio. A todos les llamó la atención que esté ahí porque no tenía nada que ver y segundo por la relación con el niño, el hijo de Marcelo”, señalaron desde l pantalla chica.
Asimismo, revelaron que, Sandra festejó sus 50 años, el 6 de julio, en la estancia del empresario en Mercedes. Contaron, además, que Marcelo fue novio de Mora Godoy, Viviana Canosa, Viviana Saccone y Laura Fidalgo, entre otras mediáticas y famosas.
