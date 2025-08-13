Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 

Se supo: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron. Después de más de 17 años juntos y tres hijos en común, la pareja dijo "basta".

Vale destacar que durante el año pasado, enfrentaron rumores de crisis entre ellos, pero lo desmintieron fervientemente. Pero, ahora, la pareja ya lo habría confirmado a su entorno.

"Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen sus seguimiento a los chicos", revelaron en la tele. Se reveló también que, el tatuador de Evangelina Anderson comenzó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín".

Ahora, Martín Demichelis estaba en México, como director técnico de Rayados, hasta mayo de este 2025. Por su parte, Evangelina Anderson está hace meses instalada en Argentina porque está trabajando en "Los 8 escalones" como jurado.

En las redes, hace tiempo que se rumoreaba que había una crisis entre ellos porque no subían fotos juntos.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se conocieron en diciembre de 2007, en Carlos Paz mientras ella era participante del Bailando por un sueño y él, jugador del Bayern Munich. Allí, el futbolista le pidió que luchen por su relación y le regaló un anillo, así continuaron lo que parecía un amor de verano.