Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?

La semana en la Ciudad de La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones del clima y con mucha amplitud térmica, a la espera del regreso de un frío más extremo.
La semana en la Ciudad de La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones del clima y con mucha amplitud térmica, a la espera del regreso de un frío más extremo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé un miércoles con cielo mayormente nublado en la madrugada y tarde, y parcialmente nublado en la mañana y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.
Para el jueves podría regresar el frío, con cielo algo nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 1 y 12 grados.
El viernes se mantendría gélido, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 3 y 12 grados.
