En avión y helicóptero: así fue el traslado de dos bebas recién nacidas a La Plata para recibir atención de alta complejidad

En menos de 24 horas, el Sistema de Derivación y Emergencias bonaerense (SIES) realizó dos vuelos sanitarios de emergencias desde el interior de la provincia a La Plata.
Las niñas, oriundas de Dolores y Trenque Lauquen fueron trasladadas en aviones sanitarios para ser atendidas en el “San Roque” de Gonnet y en el hospital de niños “Sor María Ludovica”.
Las dos niñas necesitaban atención inmediata en centros de salud de mayor complejidad, es por eso que la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria intervino a través del Sistema de Derivación y Emergencias bonaerense (SIES) para trasladarlas hacia la ciudad de La Plata vía aérea.
En pocos minutos las bebés fueron ingresadas en dos de los centros asistenciales de referencia de nuestra región.
Una de ellas es Guadalupe, una niña prematura, recién nacida que necesitaba recibir atención especializada en la terapia intensiva pediátrica. Fue derivada en helicóptero e ingresada en el “San Roque”.
La otra niña, Micaela, de tan solo 24 horas de vida, fue trasladada en avión sanitario e ingresada en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
