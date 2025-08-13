Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
Condenaron a 19 años de prisión a la expareja de Julieta Prandi y lo detuvieron
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Dolor en La Plata por la muerte del periodista y docente Teódulo Domínguez
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
La Provincia en alerta sanitaria por un virus respiratorio: la ocupación de camas pediátricas, al límite en La Plata
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
Cuando José Sosa casi queda libre de Estudiantes: la desconocida historia previo a su debut en 2002
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa
Una camioneta que transportaba carne volcó en la Autopista y complicó la llegada a La Plata
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
En avión y helicóptero: así trasladaron a dos bebas a La Plata para recibir atención de alta complejidad
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación
Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El ambiente ya tiene tinte copero: Estudiantes juega hoy en Paraguay y sus hinchas ya están presentes, armando el clima previo para el partido de ida frente a Cerro Porteño, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Día está presente y así se viven las horas previas, con el análisis de Martín Cabrera.
Desde temprano, micros, autos y vuelos procedentes de La Plata y Buenos Aires comenzaron a desembocar en Asunción. Decenas de fanáticos del Pincha ya llegaron y se pasean por calles cercanas a La Nueva Olla.
Estudiantes llega en racha: tres victorias consecutivas en el torneo local y una imagen mejor respecto a los últimos meses. Cerro Porteño, por su parte, también llega fuerte: puntero, invicto y con algunos cambios obligados por lesiones y sanciones en su formación.
En el Estadio La Nueva Olla -con capacidad para 45 mil- ya se siente la tensión. Cerro Porteño anunció que las entradas en preferencias laterales están agotadas, y sólo quedan disponibles las populares Norte y plateas generales, lo que anticipa una tribuna local a todo color. Al Pincha lo ubicarán en la Platea Pettengill, con lugar para 1885 espectadores.
Por su parte, la delegación de Estudiantes realizó ayer su último entrenamiento en Asunción. La concentración se desarrolla en el predio CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino) donde el plantel está afinando detalles para encarar el compromiso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí