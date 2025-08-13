EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado

El ambiente ya tiene tinte copero: Estudiantes juega hoy en Paraguay y sus hinchas ya están presentes, armando el clima previo para el partido de ida frente a Cerro Porteño, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Día está presente y así se viven las horas previas, con el análisis de Martín Cabrera.

Desde temprano, micros, autos y vuelos procedentes de La Plata y Buenos Aires comenzaron a desembocar en Asunción. Decenas de fanáticos del Pincha ya llegaron y se pasean por calles cercanas a La Nueva Olla.

Estudiantes llega en racha: tres victorias consecutivas en el torneo local y una imagen mejor respecto a los últimos meses. Cerro Porteño, por su parte, también llega fuerte: puntero, invicto y con algunos cambios obligados por lesiones y sanciones en su formación.

Casi todo agotado

En el Estadio La Nueva Olla -con capacidad para 45 mil- ya se siente la tensión. Cerro Porteño anunció que las entradas en preferencias laterales están agotadas, y sólo quedan disponibles las populares Norte y plateas generales, lo que anticipa una tribuna local a todo color. Al Pincha lo ubicarán en la Platea Pettengill, con lugar para 1885 espectadores.

Por su parte, la delegación de Estudiantes realizó ayer su último entrenamiento en Asunción. La concentración se desarrolla en el predio CARFEM (Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino) donde el plantel está afinando detalles para encarar el compromiso.