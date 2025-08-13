Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Piden mejoras salariales y presupuestarias

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP

Hoy y mañana habrá paro y el viernes no habrá actividades por el feriado turístico

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP

los carteles que se ven en colegios y facultades de la unlp/ r. acosta

13 de Agosto de 2025 | 04:33
Edición impresa

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata retomarán hoy el paro de actividades votado en forma unánime por los afiliados de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp).

A diferencia de lo que ocurrió el lunes, en esta jornada y la de mañana no habrá medida de fuerza de los nodocentes enrolados en Atulp.

El lunes el acatamiento a las medidas de fuerza que fueron convocadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) fue casi total, tanto en el caso de los docentes como los nodocentes.

Según informaron fuentes de Adulp, en todos los colegios y en la mayoría de las facultades, la adhesión a la huelga fue “prácticamente fue total”. También adelantaron que no habrá acciones conjuntas con Atulp y los estudiantes universitarios de la Fulp. “Vamos a organizar la participación en la próxima marcha federal universitaria”, adelantaron fuentes de Adulp.

En los colegios del sistema preuniversitario (Nacional, Liceo, bachillerato de Bellas Artes y Anexa) la medida impacta en el dictado de clases. También, en las cursadas anuales de las facultades. En el caso de las materias cuatrimestrales, están en pleno proceso de inscripciones para la segunda etapa del año.

La medida se realiza en reclamo de mejoras salariales, financiamiento de gastos de funcionamiento y presupuesto para ciencia y tecnología.

LE PUEDE INTERESAR

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes

LE PUEDE INTERESAR

Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas

Fuentes de gremios universitarios afirman que la demanda salarial se realiza luego de que el Poder Ejecutivo estableció, de forma unilateral, aumentos para el sector docente universitario de 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. En su reclamo, consideran estos incrementos insuficientes citando las últimas cifras oficiales, que indican una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.

En tanto, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó que “en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Homenaje a expresidentes de la UNLP, que celebró sus 120 años

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes

Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Espectáculos
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”
Información General
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla