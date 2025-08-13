No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

Gimnasia comenzó el Clausura con una derrota ante Instituto en el Bosque que avivó los peores fantasmas. Sin embargo, el equipo de Alejandro Orfila dio vuelta la historia con un empate ante San Lorenzo y dos victorias consecutivas (frente a Independiente y Godoy Cruz) para aliviar el panorama en la pelea de abajo, ya que les sacó 6 puntos a Talleres y Aldosivi, que si hoy terminara la temporada jugarían un desempate para definir quien mantiene la categoría.

Para ratificar este buen momento y pensar definitivamente en objetivos más importantes como la clasificación a octavos de final del Torneo Clausura, el Tripero buscará el próximo domingo volver a sumar tres puntos frente a Lanús. Sería una tercera victoria consecutiva que el equipo albiazul no consigue desde tiempos de Pipo Gorosito, allá por 2022.

En aquella oportunidad, fue justamente el Granate el que abrió la serie, cuando el 24 de julio Gimnasia se impuso 1-0 con gol de Brahian Alemán). Luego, ante Huracán en el Ducó -el 30 de julio- fue triunfo 1-0 con tanto de Santiago Hezze en contra de su valla, mientras que el 5 de agosto volvió al Bosque para derrotar a Godoy Cruz 2-0 con goles del uruguayo Alemán y Leandro Contín).

En ese torneo, del cual Gimnasia llegó a ser animador para caerse en el final, el equipo de Gorosito había tenido antes otra serie de tres victorias en fila: 3-1 a Racing Club, 1-0 sobre Rosario Central en el Gigante y 1-0 sobre Defensa y Justicia en el Juan Carmelo Zerillo.

Con Sebastián Romero y Leonardo Madelón en 2023 no pasó de dos triunfos consecutivos: 1-0 a Arsenal e idéntico marcador sobre Lanús en el Bosque con Chirola; 3-2 a Argentinos Juniors y 2-1 a Barracas Central con el actual DT de Unión. Algo similar sucedió con Diego Flores este año, con victorias por la mínima diferencia sobre San Martín de San Juan y Atlético Tucumán. Pequeños oasis de dos victorias consecutivas, hasta que la tercera fue la vencida y el Lobo no pudo ganar para terminar de encontrar tranquilidad. Hoy, el objetivo es que no haya dos sin tres.

En 2024, con Marcelo Méndez como entrenador, Gimnasia también logró tres victorias consecutivas cuando, entre la Liga Profesional y la Copa Argentina, les ganó 1-0 a Barracas, 1-0 a Belgrano y 1-0 a Argentinos, pero sumando distintas competencias. Por eso, no fueron victorias que trajeran gran alivio en la Tabla Anual o en los promedios, como si lo sería una victoria frente a Lanús.

De ahí la importancia de perforar su propio techo de cristal, clave para dejar atrás -lo antes posible- la preocupación de la lucha por mantener la categoría, que luego del Granate lo enfrentará a rivales directos como San Martín en San Juan, Atlético Tucumán y Unión (ambos en el Bosque). De salir bien parado de esa serie de partidos, Gimnasia tal vez pueda ilusionarse no solo con el actual torneo, sino con el regreso a las competencias internacionales, ya que hoy se encuentra a 7 u 8 puntos de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Si algo tiene presente Orfila es que su equipo debe mantener los pies sobre la tierra y tener claras las propias limitaciones., pero una victoria el domingo sería clave para un futuro mejor.