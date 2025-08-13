La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
Desde las 19, en el estadio la Nueva Olla, de Asunción, afronta el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Dirige el chileno Piero Maza
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
PARAGUAY, ENVIADO ESPECIAL
Estudiantes, después de abrochar tres victorias sucesivas en el torneo doméstico, logró despejar las dudas en su rendimiento, y con ese envión viajó ilusionado a Asunción para enfrentar hoy a Cerro Porteño, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El partido está programado para las 19, en el estadio La Nueva Olla, con el arbitraje del chileno Piero Maza (una sola vez dirigió al equipo albirrojo y fue en la Copa Sudamericana de 2023) y con transmisión en directo de la señal de cable Fox Sports.
LEA TAMBIÉN
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Estudiantes recuperó la solidez colectiva en el ámbito local, y gracias a ello, hilvanó una racha de tres partidos con victorias: 2-1 ante Huracán, en La Plata; 1-0 a Racing, en El Cilindro y 2-1 a Independiente Rivadavia, en UNO. Y es uno de los punteros de la Zona A del Clausura de la Liga Profesional junto a Barracas Central.
Haciendo un breve resumen de cómo llegó el Pincha a esta instancia, ganó el Grupo A con los mismos puntos que Botafogo (12) pero con mejor diferencia de gol.
LEA TAMBIÉN
Los concentrados para otra jornada copera
“Vamos partido a partido, sabemos de la idea de Cerro Porteño, de su entrenador y la intención de juego: es una propuesta de ataque con la jerarquía que cuentan, nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos”, dijo Eduardo Domínguez en la previa a este primer cruce de Octavos.
El entrenador albirrojo todavía no definió el equipo: “Trabajamos de esta forma, siempre es una posibilidad. Entre lo que hicimos ahora y vamos a hacer mañana (por hoy) vamos a tener más seguridades y a partir de ahí definiremos la formación. Sabemos que es un equipo que se puede amoldar bien a la línea de cinco y cuando lo utilizamos en Copa le sacamos réditos. Entonces, es claro que corre esta situación en estas instancias”.
Precisamente, Estudiantes podría jugar con línea de cinco, aunque existe la posibilidad de que juegue con el tradicional esquema del 4-4-2. Ahora bien, en caso de que Domínguez se decida por línea de cinco defensores, el equipo formaría con Fernando Muslera; Eric Meza (es una fija de que regresa al equipo), Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacibar y Mikel Amondarain; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
LEA TAMBIÉN
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Pero también existe una segunda alternativa: no jugar con línea de cinco. En caso de que el técnico albirrojo se decida por el 4-4-2, entonces ingresaría el colombiano Edwuin Cetré en reemplazo de Santiago Núñez.
Mientras que por el lado de el Ciclón de Barrio Obrero, llega al duelo copero ante el Pincha con las sensibles bajas de dos jugadores clave en el funcionamiento colectivo: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, que pasó por las filas del equipo albirrojo, en la temporada 2018. En seis meses, el ahora jugador de Cerro Porteño jugó 13 partidos bajo la supervisión técnica primero de Lucas Bernardi y luego, Leandro Benítez.
LEA TAMBIÉN
La Reserva obtuvo el primer éxito del torneo
