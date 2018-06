Diego salió a desmentir un vergonzoso audio

| Publicado en Edición Impresa

Diego Armando Maradona, que presenció el Nigeria-Argentina en el que la albiceleste ganó 1-2 en los últimos minutos y se clasificó para octavos de final del Mundial de Rusia 2018, negó que tuviera que ser hospitalizado tras el encuentro.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación”, manifestó el ‘Pelusa’ en un comunicado a través de su perfil oficial.

Tras el partido, en el que el exfutbolista fue protagonista por sus gestos desde el palco con los goles argentinos, especialmente tras el tanto ganador de Marcos Rojo en el minuto 86, se hicieron virales varios vídeos en los que se veía que necesitó ayuda para retirarse del palco y se difundieron rumores de que tuvo que ser hospitalizado.

“Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!”, añadió el que fuera protagonista de la ‘mano de Dios’, en un texto que acompañaba a una foto en la que le atiende un facultativo.

El genial futbolista argentino, campeón del mundo en México 1986, se hizo notar desde su salida en los prolegómenos del encuentro, con un baile con una aficionada senegalesa al ritmo de la música que se reproducía en la megafonía de estadio, que fue retransmitido por las pantallas y jaleado por la mayoritaria hinchada argentina.

Con el 1-0 anotado por Messi, Maradona extendió los dos brazos al cielo mientras celebraba el tanto que adelantaba a la selección argentina; pero cuando llegó el 1-1 de Nigeria, anotado de penalti por Victor Moses, el astro argentino hizo signos evidentes de desesperación por el resultado que apeaba a su selección.

Tras el encuentro, se hicieron virales a través de las redes sociales varios vídeos en los que se veía al exfutbolista y exentrenador salir del palco en malas condiciones y con necesidad de ayuda por parte de sus compañeros de localidad.

El “10” ya se encuentra en Moscú, donde anoche condujo su programa de TV.