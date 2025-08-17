Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Tiroteo en un restaurante de Brooklyn: 3 muertos y 8 heridos

El hecho ocurrió en un local de comidas situado en el barrio Crown Heights y hay un fuerte operativo en el lugar.

Tiroteo en un restaurante de Brooklyn: 3 muertos y 8 heridos
17 de Agosto de 2025 | 09:55

Escuchar esta nota

Al menos tres personas murieron, mientras que otras ocho sufrieron heridas de diversa consideración tras producirse en la madrugada de este domingo un tiroteo en un restaurante de la ciudad estadounidense de Brooklyn.

El episodio se registró en el restaurante Taste of the City Lounge, situado en 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights, según confirmó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

En tato, indicó que los fallecidos son tres hombres, uno de 27 años, otro de 35 años y un tercero cuya edad no se dio a conocer, mientras que las ocho personas heridas fueron trasladadas de urgencia a hospitales locales.

Según los medios locales, los efectivos de la Policía recuperaron 36 casquillos de bala en la escena, por lo cual no descartan que en el hecho hayan participado varios tiradores, mientras que en el lugar se montó un fuerte operativo por varias cuadras que incluye la presencia de ambulancias y patrulleros.

El citado restaurante que ofrece gastronomía caribeña y estadounidense, había cerrado alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, minutos antes de que ocurra el ataque.

