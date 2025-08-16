Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Agustín Creevy se retira en San Luis: el platense que fue máximo capitán de Los Pumas

Agustín Creevy se retira en San Luis: el platense que fue máximo capitán de Los Pumas
16 de Agosto de 2025 | 14:16

Escuchar esta nota

Llegó la hora del adiós definitivo de Agustín Creevy del rugby. Será esta tarde en el partido que desde las 15:30 jugará San Luis contra Belgrano. Así, el eterno capitán de Los Pumas y un símbolo Marista dejará de jugar de manera oficial en el mismo club que lo vio nacer hace casi 20 años.

“Un poco el duelo ya lo había hecho durante estos años que fueron pasando. Lo bueno que jugué hasta tan grande que, más o menos, lo iba haciendo año a año. Porque cada año que pasaba los últimos años fueron de yapa. Lo iba procesando, trabajando un poco solo, en familia. Pero esta semana es especial porque me despido de mi club, donde arrancó todo”. contó en la semana en conferencia de prensa en la casona del club marista.

La carrera de Agustín Creevy

El platense jugó en San Luis (Argentina), Montpellier (Francia), Biarritz (Francia), Jaguares (Argentina), Clermont (Francia), London Irish (Inglaterra), Sale Sharks (Inglaterra) y Benetton (Italia). Pero, sin duda, las páginas doradas de su trayectoria las escribió con el seleccionado argentino. Desde su debut en 2005 ante Japón, Creevy se convirtió en uno de los iconos de Los Pumas.

En total, Agustín Creevy jugó 110 partidos con Los Pumas y por eso es el segundo foward con mayor cantidad de encuentros vistiendo la camiseta argentina, recientemente superado por Pablo Matera, y el primero en alcanzar la cifra centenaria.

De esos partidos fue 51 veces capitán, logro que lo convierte en el jugador que más veces llevó la cinta, por delante de Lisandro Arbizu, con 47.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV

LE PUEDE INTERESAR

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Los Tilos, La Plata y el resto de los partidos

En barrio Obrero se presentará Los Tilos, que necesita otro triunfo para seguir peleando su clasificación a los playoffs para cerrar un año expectacular. Será local de Buenos Aires, el equipo que está peleando con San Luis el último lugar que jugará el repechaje por no descender.

El Verde viene de dar el batacazo en su visita a Hindú y como local intentará sumar otro resultado que lo mantenga en los primeros puestos. El equipo tendrá el ingreso de Manuel Puertas en la primera línea y el ingreso de Ignacio Guichón en una de las puntas.

En tanto que La Plata tendrá un examen exigente contra SIC en condición de visitante. Desde las 15:30, como todos los demás partidos, buscará dar la sorpresa o bien sumar algún punto bonus que lo siga manteniendo alejado del último lugar en la tabla de posiciones.

En el torneo de Primera A Universitario jugará como visitante de San Andrés, un partido de dos equipos que ascendieron el año pasado.

Por su parte, en el torneo de Tercera Albatros recibirá a PAC de General Rodríguez con la chance de volver a ganar con punto bonus para seguir como único puntero.

Por último en Desarrollo Berisso recibirá a Atl. San Andrés por otro triunfo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo en la cabeza

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Se espera lluvia esta tarde en La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza

Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Últimas noticias de Deportes

La agenda deportiva de este sábado, súper recargada: horarios y TV

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
La Ciudad
En FOTOS | La Plata Cómic: la segunda jornada de una nueva edición en el Pasaje Dardo Rocha imagen
El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
Inusual de un sábado: un piquete complicó el tránsito en La Plata
Se espera lluvia esta tarde en La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega
Policiales
¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo en la cabeza
Fentanilo mortal: el fuerte cruce entre Furfaro y la madre de Renato Nicolini
La Justicia rechazó el recurso que solicitó Contardi, el ex de Julieta Prandi, para acceder a la domiciliaria
Espectáculos
Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos que llevaron al fin
“Ni se les ocurra”: Eva de Dominici se metió de lleno en la polémica escena de Homo Argentum
VIDEO.- Así la platense Milena Salamanca brilló en La Voz, venció a un tiktocker y emocionó a La Sole
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Política y Economía
Fuerza Patria lanzó la campaña digital en La Plata
Alak encabezó un encuentro de Fuerza Patria en Tolosa
Cruces entre dos intendentes del PRO y el armador de Karina Milei: se acusan de ser "funcionales" al kirchnerismo
¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla