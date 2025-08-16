Agustín Creevy se retira en San Luis: el platense que fue máximo capitán de Los Pumas

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?
Llegó la hora del adiós definitivo de Agustín Creevy del rugby. Será esta tarde en el partido que desde las 15:30 jugará San Luis contra Belgrano. Así, el eterno capitán de Los Pumas y un símbolo Marista dejará de jugar de manera oficial en el mismo club que lo vio nacer hace casi 20 años.
“Un poco el duelo ya lo había hecho durante estos años que fueron pasando. Lo bueno que jugué hasta tan grande que, más o menos, lo iba haciendo año a año. Porque cada año que pasaba los últimos años fueron de yapa. Lo iba procesando, trabajando un poco solo, en familia. Pero esta semana es especial porque me despido de mi club, donde arrancó todo”. contó en la semana en conferencia de prensa en la casona del club marista.
La carrera de Agustín Creevy
El platense jugó en San Luis (Argentina), Montpellier (Francia), Biarritz (Francia), Jaguares (Argentina), Clermont (Francia), London Irish (Inglaterra), Sale Sharks (Inglaterra) y Benetton (Italia). Pero, sin duda, las páginas doradas de su trayectoria las escribió con el seleccionado argentino. Desde su debut en 2005 ante Japón, Creevy se convirtió en uno de los iconos de Los Pumas.
En total, Agustín Creevy jugó 110 partidos con Los Pumas y por eso es el segundo foward con mayor cantidad de encuentros vistiendo la camiseta argentina, recientemente superado por Pablo Matera, y el primero en alcanzar la cifra centenaria.
De esos partidos fue 51 veces capitán, logro que lo convierte en el jugador que más veces llevó la cinta, por delante de Lisandro Arbizu, con 47.
Los Tilos, La Plata y el resto de los partidos
En barrio Obrero se presentará Los Tilos, que necesita otro triunfo para seguir peleando su clasificación a los playoffs para cerrar un año expectacular. Será local de Buenos Aires, el equipo que está peleando con San Luis el último lugar que jugará el repechaje por no descender.
El Verde viene de dar el batacazo en su visita a Hindú y como local intentará sumar otro resultado que lo mantenga en los primeros puestos. El equipo tendrá el ingreso de Manuel Puertas en la primera línea y el ingreso de Ignacio Guichón en una de las puntas.
En tanto que La Plata tendrá un examen exigente contra SIC en condición de visitante. Desde las 15:30, como todos los demás partidos, buscará dar la sorpresa o bien sumar algún punto bonus que lo siga manteniendo alejado del último lugar en la tabla de posiciones.
En el torneo de Primera A Universitario jugará como visitante de San Andrés, un partido de dos equipos que ascendieron el año pasado.
Por su parte, en el torneo de Tercera Albatros recibirá a PAC de General Rodríguez con la chance de volver a ganar con punto bonus para seguir como único puntero.
Por último en Desarrollo Berisso recibirá a Atl. San Andrés por otro triunfo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
