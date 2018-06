Rojo, el pibe de barrio que hizo vibrar a todo el país con su gol

Su sueño de ser futbolista comenzó en los clubes Las Malvinas y San Martín (Tolosa) y, luego, prosiguió en las juveniles del Pincha

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

La vida de Marcos Rojo está marcada por el esfuerzo y la superación. Se crió en el humilde barrio platense “El Triunfo” y desde que tiene uso de razón su sueño fue brillar con la pelota en los pies. El gol agónico que le marcó el martes a Nigeria, luego de superar una dura lesión y ser blanco de las críticas en muchos momentos, es un nuevo obsequio que obtuvo por nunca claudicar a pesar de las adversidades.

Marquitos, como le dicen muchos de su círculo íntimo, nació el 20 de marzo de 1990 fruto del amor entre Karina Arellano y Marcos “Tití” Rojo. Si el otro día le debe parte de su tanto a Gabriel Mercado por su centro, en la vida fueron sus padres quienes oficiaron de asistidores para que nunca les falte nada a pesar de las dificultades socio-económicas. “Mis viejos vendían churros y bolas de fraile en la calle, fue difícil nuestra infancia”, comentó el jugador del Manchester United años atrás en una entrevista periodística.

En su casa de madera se empezó a gestar su pasión por la redonda, la cuál estaba muy presente en su familia. Su papá, por ejemplo, fue un mediocampista creativo que sobresalió en la Liga Amateur Platense defendiendo la camiseta del club El Cruce de Ringuelet, integrando el plantel campeón de la temporada 1997, en donde Marquitos era una de las “mascotas” del equipo.

Club Las Malvinas, ubicado en 528 y 140, fue la primera institución que albergó los sueños de futbolista de Rojo. Luego pasó a jugar a San Martín de Tolosa, en donde marcaba la diferencia en todas las posiciones en donde jugaba. Estudiantes, que por ese entonces tenía a Carlos Bottegal como coordinador de infantiles, lo fue a buscar todos los años pero el sueño de él era terminar todo el ciclo infantil en dicho club y lo cumplió.

Una vez llegado al Pincha, todos los entrenadores que tuvo destacaron lo mismo: fuera de la cancha era callado y respetuoso, muy introvertido en muchas ocasiones, pero adentro su temperamento se destacaba por sobre el resto. Igualmente lejos estuvo de ser titular indiscutido de la categoría 1990, y en muchos fines de semana jugaba en el equipo que disputaba el torneo de Liga Metropolitana el domingo y no el que competía en el campeonato de AFA el sábado. Él competía en todos los partidos con la misma intensidad, e inclusive se iba a jugar a San Martín (Tolosa) cuando no era convocado con el objetivo de no perder ritmo.

Su paso por la cantera pincharrata fue de menor a mayor y, el 7 de diciembre del 2008, logró su primer gran sueño: debutar en la Primera División. El partido fue un 0-0 ante Colón y el entrenador que lo puso en cancha fue Leonardo Astrada, quien estaba cuidando jugadores por la final de la Copa Sudamericana de ese año. Igualmente el técnico que marcó su carrera fue Alejandro Sabella, quien lo terminó de formar y con quien se afianzó en la máxima categoría. Cuan do empezó a ganar sus primeros pesos no se olvidó de su familia y le regaló una casa a sus padres, una forma de agradecerle todo lo que ellos habían hecho por él.

En la Libertadores 2009 se colgó la medalla de campeón por ser parte del plantel, aunque en la obtención del Apertura 2010 fue en donde tuvo una activa y destacada actuación. Un año antes de obtener dicho campeonato nacional, tuvo el privilegio de jugar los últimos minutos del tiempo regular, y todo el suplementario, de la final del Mundial de Clubes ante el mejor Barcelona de todos los tiempos. En 2011 el Spartak de Moscú puso la plata sobre la mesa y se lo llevó al fútbol europeo cuando tenía apenas 21 años. El resto de la historia, ya es más que conocida por todos: Sporting Lisboa, gran actuación en Brasil 2014 (otra vez de la mano de Sabella) y llegada al poderoso Manchester United. Pero la historia ahí no termina.

LESIÓN Y CRÍTICAS

El último año no fue para nada sencillo para Marcos Rojo: en abril del 2017 sufrió una dura lesión que le hizo perder terreno en los Reds Evils y que puso en duda su presencia en Rusia 2018. En la última temporada jugó solamente 12 encuentros ( 912 minutos), ninguno de sus 22 compañeros en el actual seleccionado jugó menos durante el último año.

Pero a pesar de las críticas sobre su rendimiento, y luego de una actuación con algunas dudas ante Islandia, el último martes volvió a demostrar su capacidad de reponerse a cualquier cosa: estuvo firme atrás durante el encuentro y, en el momento más “caliente”, penetró el área nigeriana y unió a toda la Argentina en un grito de gol gracias a un remate con su pie derecho, el menos hábil.