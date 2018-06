“Después de la clasificación lo mío pasa a ser anecdótico”

| Publicado en Edición Impresa

Wilfredo Caballero fue blanco de todas las críticas después del grosero error que cometió en el partido con Croacia, y que abrió el camino para la goleada de los europeos sobre la Selección argentina, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos.

El arquero, visiblemente sacudido en lo anímico luego de esa jugada desafortunada, permaneció en silencio durante varios días, inclusive, en esa semana terrible cuando la bomba “Sampaoli y jugadores” explotó desparramando esquirlas por todos lados.

Aquella jugada fatídica no sólo lo condenó durante este Mundial, sino que perdió la titularidad en manos de Franco Armani. Varios días después, el propio Caballero escribió una carta vía Instagram, que dice lo siguiente:

“Ya más tranquilo...

Después del resultado tan positivo y la clasificación, lo mío pasa a ser una anécdota. Una desgracias, un fallo, un error, como quieran llamarlo”.

“Hay un montón de cosas que acepto, porque fue una equivocación futbolística. Pero recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mí y mi familia. Esas actitudes feas no me ayudaron”.

“Me quedo con mucha gente que me apoyó, me acompañó y sufrió mi situación. Les doy gracias a todos los que estuvieron; los cercanos y los lejanos; los que se atrevieron a escribirme y a todos los que me apoyaron de una u otra manera. Una vez más acepto mi error, pero nunca tuve el deseo que mi familia pase días tan desagradables. Visto la camiseta de Argentina con los valores que aprendí en mi hogar y creciendo en el fútbol. Gracias a los que están siempre conmigo y con mi familia”.