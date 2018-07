Mónica Ayos y un crudo relato sobre la violencia de género

La actriz participó de un programa televisivo en el que habló de los golpes que recibió de su ex marido

Este sábado, Mónica Ayos participó del programa PH, podemos hablar, y se refirió a su dolorosa experiencia como víctima de violencia de género de parte de su ex pareja Mario.

La actriz contó que a sus 19 años decidió llamar a una amiga y pedirle que se lleve a su pequeño hijo para protegerlo. "Yo había recibido una paliza muy grande cuando le estaba dando la teta. Me agarraba como si fuera una pelota de fútbol", recordó conmovida.

Y agregó: “Estuve seis días internada porque tuve un parto muy difícil, una cesárea de urgencia. Me violó… no podíamos tener relaciones porque la zona estaba muy delicada. Me abusó… estoy describiendo a un hombre enfermo. Él intentaba suicidarse y lo salvé varias veces. Y terminó suicidándose”.

Los otros invitados no pudieron contener las lágrinas. Andy Kusnetzoff, Flavio Mendoza, Karina “la Princesita”, Bebe Contepomi y Benjamín Alfonso simplemente quedaron movilizados con el crudo relato.