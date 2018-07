Amalia Granata realizó su descargo tras ser despedida

Canal 9 la desvinculó luego de un tuit que generó polémica

Amalia Granata fue desvinculada la semana pasada de Canal 9 luego de que publicara un tuit donde relacionaba el cáncer de mama y su posición en contra de la despenalización del aborto.

Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la panelista consideró que la "echaron para callarme" y que la decisión "atenta contra la liberta de prensa y de expresión que tenemos los periodistas".

Y siguió: "Me echaron por teléfono. La orden fue que me tenían que sacar, que al canal no le importaba las consecuencias legales que este despido tan arbitrario podría traer. Que me tenían que callar por mi postura a favor de las vidas y en contra de la legalización del aborto".

Luego Granata lanzó duras acusaciones contra El Nueve: "Es la segunda vez que me pasa en este canal. La primera que me pasó este tema de censura yo era muy chica, estaba sola con mi hija y tenía miedo. Había mucho poder. Esa vez lo pidió Matías Garfunkel, que me tenían que sacar del aire".

"Es un canal con una clara bajada de línea y en el que la censura ya se está haciendo un tema habitual", cerró.