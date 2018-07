De la mano del VAR: Pitana y el platense Vigliano, claves en la gran final

El misionero está secundado por el asistente platense Juan Pablo Belatti y Hernán Maidana. Mauro Vigliano, otro juez de la Ciudad, está en el VAR.

El equipo de árbitros argentinos que imparten justicia en la final del Mundial entre Francia y Croacia, Néstor Pitana dentro de la cancha y el platense Mauro Vigliano desde los controles del VAR (Arbitro Asistente de Video), tuvieron un rol clave en la validación del penal que puso a los galos al frente en el marcador en forma parcial por 2 a 1 en el primer tiempo.

Cuando promediaban los 35 minutos del primer tiempo, mientras el encuentro estaba igualado 1 a 1, el croata Ivan Perisic frena con la mano un peligroso centro dentro de su área y, en medio de los reclamos de los franceses, Pitana solicitó la implementación del VAR.

Tras observar la jugada detenidamente, Pitana corroboró la infracción y decretó penal en favor de "Les Bleus".

El encargado de la ejecución fue Antoine Griezmann que cambió penal por gol para poner a su equipo por 2 a 1 al cabo del primer tiempo.

Néstor Pitana está a cargo de impartir justicia en la final del Mundial de Rusia 2018 que protagonizarán Francia y Croacia en el Luzhniki Stadium de Moscú.

El juez misionero había dirigido el duelo inaugural entre Rusia y Arabia Saudita y ahora será el protagonista de la definición del certamen.

Horacio Elizondo también había comandado el partido inicial y la final en el Mundial del 2006 cuando Italia se consagró campeón del torneo tras vencer por penales a Francia.

Entre Brasil 2014 y Rusia 2018, Pitana lleva dirigidos ocho partidos mundialistas y ya es el árbitro argentino que más encuentros dirigió en esta competencia.

Con el encuentro de este fin de semana pondrá un broche de oro a su carrera internacional.

PRESENCIA PLATENSE

La actuación de Néstor Pitana en la final del Mundial de Rusia, tiene además dos presencia platenses.

Juan Pablo Belatti es el segundo asistente (el primer es Hernán Maidana); mientras que Mauro Vigliano es uno de los asistentes del VAR (Asistencia al Arbitro por Video).

POR QUINTA VEZ

El árbitro nacido en la provincia de Misiones de 43 años, imparte justicia por quinta vez en esta Copa del Mundo tras haber presenciado Rusia vs. Arabia Saudita (partido inaugural); México vs. Suecia; Croacia vs. Dinamarca y Uruguay vs. Portugal.

Pitana, a lo largo de este certamen ecuménico, mostró 11 tarjetas amarillas y no expulsó a ningún futbolista.

Además, tendrá un lugar reservado en la historia de los mundiales: alcanzará los 9 partidos arbitrados en Copa del Mundo –estuvo en Brasil 2014– y se transformará en el segundo en dirigir más partidos detrás del uzbeko Ravshan Irmatov (11).