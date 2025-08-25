Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48

A la espera de que todo vuelva a la normalidad, la zona de la demolición del incendiado depósito Aloise en diagonal 77 y 48, se encuentra en pleno proceso de recuperación. Con veredas liberadas para el paso de los peatones y edificio blindado desde el sábado, algunos negocios retomaron actividad, mientras que otros vecinos aún no puedieron volver a sus casas. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, la incertidumbre continúa y el barrio entero sigue al pendiente de que la Comuna finalice con los estudios de análisis que lleva adelante con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la UTN.

Calles cerradas al tránsito, vechículos incendiados sin remover, pero con peatones caminando forman parte de un paisaje que parece, muy de a poco, volver a florecer en una zona que desde el 16 de julio no volvió a ser igual.

A más de un mes del incendio del depósito de Aloice Tecno, algunos comercios retomaron su actividad gracias a la apertura de las veredas de 48 y diagonal 77 y el vallado de seguridad de cuatro metros de altura sobre el esqueleto siniestrado. No obstante, los vecinos del edificio lindero continúan en un mar de dudas sobre el futuro y la vuelta a casa.

"Las veredas están liberadas desde el viernes y el sábado ya habían terminado las tareas de blindado sobre la estructura que quedó", recordó una agente municipal en diálogo con EL DIA.

Cabe mencionar que, para devolver la vida habitual a la zona, se esperan los resultados finales de un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la UNLP, los cuales se estiman, según una fuente Municipal, que estén en los próximos días.

“Se hizo una neutralización de la demolición porque lo que resta de la estructura es más estable. Se limpia, se ordena la zona y se hace un cerramiento de seguridad. Actualmente, la UTN está haciendo evaluaciones sobre la estructura incendiada y sobre los edificios linderos para determinar su futuro”, se informó desde la Comuna el pasado miércoles.

"Todavía están esperando el informe para que nosotros podamos entrar. En tería hoy nos confirmaban a ver si nos extendían por cuatro días más el plazo en los hoteles y si podíamos empezar a hacer los arreglos en los departamentos", explicó Rocío Cesarini, inquilina del edificio lindero. Y agregó: "Cuatro días me parece medio poco para arreglar todo. El mío tiene un par de paredes rajadas. A eso sumale que no tengo puerta, porque los bomberos tuvieron que ingresar para poder tirar agua desde el balcón. Asimismo, hay algunos departamentos que están muy húmedos adentro, una chica perdió hasta la cama porque el agua le brotaba desde la pared y otro tiene escombros en el patio".

En este contexto vale destacar que el 5 de agosto, Fabián Damore (encargado del grupo de demolición) expresó que tras la tarea con el robot Brokk y los trabajos en el área “más complicada de la obra” (por la altura y ubicación lindera con viviendas), “las tareas con la maquinaria más pesada van a demorar entre unos 15 y 20 días más para que el edificio quede a cero, es decir, al ras del piso”.

Según el cálculo de Damore, a fines de este mes deberían terminar las tareas en el inmueble en demolición. Pero, a la espera de resoluciones la obra está paralizada. Además, no hay que olvidar el componente climático.

Mientras, decenas de familias esperan volver a sus casas y los comerciantes a recuperar las ventas perdidas.