Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años
25 de Agosto de 2025 | 16:01

Escuchar esta nota

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años, como consecuencia de un cáncer. Según detalló la Unión de Actores y Actrices, estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre.

Su debut fue en 2006, con la serie Yo soy la Juani, que le otorgó un gran reconocimiento. Luego protagonizó obras teatrales, programas de televisión y series de plataformas. En 2022, la actriz ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

En cine participó en películas como: Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel.

Su último trabajo fue en la serie A muerte, pero tras su presentación dejó de mostrarse públicamente ya que se encontraba luchando contra un cáncer que de a poco fue deteriorando su salud. Fue pareja del actor Alex García durante 13 años y se separaron en 2023.

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 y dejó un legado en el mundo del espectáculo de España.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida

Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata

Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Últimas noticias de Espectáculos

L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan

Negocio millonario: Shakira y Piqué vendieron su mansión en Barcelona

La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

Tristeza sin fin: Nico Vázquez tuvo un ataque de llanto en el camarín
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Presentaron un proyecto que busca ajustar los valores de la VTV según cada vehículo
Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48
Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
Deportes
Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
¡Alicia Casamiquela cumplió 90 años!: un ejemplo gigante desde La Plata al mundo
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Gimnasia y un regreso complicado de San Juan
Policiales
Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
San Antonio de Areco: identificaron a la pareja hallada asesinada en un auto
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata
Información General
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla