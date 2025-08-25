Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue

Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
25 de Agosto de 2025 | 15:43

Escuchar esta nota

Estudiantes presenta esta tarde en UNO la nueva camiseta, en honor a los 120 años de vida. Será antes del partido con Aldosivi por la fecha 6 del Torneo Clausura. 

En lo que será la última jornada de la fecha, el Pincha eligió ponerle todo el color al partido y jugarán con la nueva camiseta. La prenda ya se puede conseguir en las tiendas de Ruge, la marca de Estudiantes, así como en el Pincha Store y Tienda Pincha. 

La flamante casaca tiene un costo de $109.999. La línea en estreno traerá consigo la camiseta alternativa, equipo para entrenar, remeras, shorts, pantalones y camperas. 

 

