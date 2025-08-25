Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue

Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
Estudiantes presenta esta tarde en UNO la nueva camiseta, en honor a los 120 años de vida. Será antes del partido con Aldosivi por la fecha 6 del Torneo Clausura.
En lo que será la última jornada de la fecha, el Pincha eligió ponerle todo el color al partido y jugarán con la nueva camiseta. La prenda ya se puede conseguir en las tiendas de Ruge, la marca de Estudiantes, así como en el Pincha Store y Tienda Pincha.
La flamante casaca tiene un costo de $109.999. La línea en estreno traerá consigo la camiseta alternativa, equipo para entrenar, remeras, shorts, pantalones y camperas.
