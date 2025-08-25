Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida

Morena Tévez, quien era jugadora de hockey de Gimnasia y de apenas 20 años, falleció tras luchar contra una leucemia aguda que le fue diagnosticada mientras buscaba un nuevo comienzo en Europa. La historia de esta joven de La Plata, hermana de un jugador de Quilmes y ex Estudiantes, había generado ya una campaña para conseguir fondos y hoy lamentablemente se informó su deceso.

Hincha del Pincha, jugó al hockey en Estudiantes y después pasó a Gimnasia. Terminó la Secundaria en el Colegio San Carlos y para llegar a su tan ansiado sueño de irse a Europa estuvo trabajando como moza y vendedora de ropa. El 17 de abril de 2024 emprendió viaje desde Argentina a Italia.

En España, More se reencontraba con su papá después de dos años. Estuvo 23 días en Malgrat de Mar, Barcelona. Visitó a tíos y primos, conoció personas, visto algunos lugares, para luego emprender otro viaje, esta vez sería a Italia.

Lo que comenzó como un viaje cargado de sueños -irse a Italia para tramitar su ciudadanía- se tornó en un destino inesperado: los primeros dolores que interpretaron como simples molestias evolucionaron en señales alarmantes: moretones, fiebre, pérdida de sangre y dolores en el hígado. Tras ello, la verdad devastadora: leucemia aguda. La vida la llevó desde Italia a Barcelona, acompañada por su padre -que vive allí-, y fue internada en el Hospital Universitario Valle de Hebrón, donde se inició una batalla.

Lejos de resignarse, su familia se unió en una campaña que superó distancias y que su madre pueda estar también. El padre, cada día junto a ella, puso en riesgo su estabilidad laboral por ausentarse para acompañarla en cada sesión médica, en cada lágrima, en cada esperanza compartida. Promediando agosto del año pasado, a poco de haber salido de la internación, recaída y otra vez al hospital.

Desde La Plata, su entorno y su primo Federico, exfutbolista de Estudiantes que hoy defiende los colores de Quilmes, levantaron esa campaña solidaria, apoyada incluso por el club, para cubrir los costos de la estadía, el tratamiento indefinido y el acompañamiento permanente. Quienes la conocieron la definieron como una "chica imposible de no querer, con una sonrisa que enamora y difícil de olvidar, es simpática, alegre, un poco peleadora, siempre defendiendo a los demás".

Su paso por el club de hockey de Gimnasia -de juveniles hasta el primer equipo-, siendo poco más que un lustro, ayudó también para extender esta campaña en búsqueda de su mejoría. Y un deporte que venía golpeado últimamente por el fallecimiento del arquero Agustín Isla unos días atrás.

"Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tevez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!", expresaron desde el Lobo.