Policiales |HAY CUATRO PERSONAS BAJO SOSPECHA

“Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz

En el límite entre La Plata y Ensenada, sobre la avenida 122, el siniestro que destruyó una agencia de autos sacó a la luz una historia oculta. Por ahora es el móvil más firme sobre el que trabajan los investigadores

25 de Agosto de 2025 | 02:28
El incendio que destruyó una agencia de autos en el límite entre La Plata y Ensenada, sacó a la luz una oscura historia, que vincularía al propietario del comercio siniestrado con dos de los acusados. Concretamente se habla de una supuesta deuda como disparador del ataque.

Las pruebas que manejan en la fiscalía Nº 5 a cargo de Juan Mennucci, serían contundentes. Hay muchas imágenes en las que se ve cómo al menos dos hombres bajan de una camioneta blanca con un bidón, que se presume contiene nafta, un líquido inflamable o un acelerante.

Instantes después, la concesionaria era consumida por las llamas, que motivaron la presencia de cuatro dotaciones de bomberos para evitar que se extendieran a las propiedades linderas.

Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridas. Sí daños materiales, que fueron enormes. Entre ellos se contabilizaron unos ocho vehículos incinerados.

Todo pasó en la avenida 122 entre 47 y 48, en los primeros minutos de la madrugada del sábado. Fue a escasos metros de la sede de la seccional tercera del barrio El Dique.

Por eso llamó la atención la audacia de los señalados como responsables del incidente, quienes a la luz de los equipos fílmicos que se extienden sobre la traza de esa vía de circulación tan importante, detalle que no deberían desconocer, creyeron actuar sobre seguro.

Sin embargo, una vez que se retiraron de la escena en una Renault Duster Oroch, fueron cruzados por móviles del GAD Ensenada y del Comando de Patrulla de esa ciudad en 122 y 43.

Enseguida, uno por uno, fueron obligados a descender del rodado.

Según fuentes oficiales, primero identificaron al conductor como Xavier Leandro Ferrarazo (36), con domicilio en Villa Castells. Después a su acompañante, Gisela Canteros (33), quien sería la pareja.

En el asiento trasero, en base a los mismos voceros, iba Alejandro Daniel Novosad, que cuenta con residencia en Villa Elisa, y Cristian Daniel Canteros, en City Bell y es hermano de Gisela Canteros.

Los cuatro quedaron demorados en una causa caratulada como “incendio y otros estragos”, en la que seguramente en la jornada de hoy el fiscal Mennucci tomará decisiones en base a las conductas desplegadas y los roles asignados.

Un portavoz agregó que sobre Novosad pesaba una orden de comparendo emanada por el Tribunal IV de La Plata, por lo que también tendrá que resolverse esa cuestión, antes de definir si sigue privado de la libertad o se lo libera mientras se sustancia el proceso.

En ese punto, no pasó por alto la declaración del titular del negocio incendiado, que en base a las actuaciones a la que tuvo acceso este diario, puso sobre la mesa la pista de una deuda como móvil del incendio.

El comerciante dijo que le avisaron del hecho cerca de la 01.30 y que a dos de las personas que quedaron demoradas les adeudaría cerca de un millón de pesos por una operación con un vehículo.

Ese tema, a su entender, podría ser la razón que motivó la aparente venganza.

Por eso manifestó su deseo de instar la acción penal y de ser notificado de todos los movimientos del expediente.

En estas horas, desde la UFI Nº 5 además se intenta determinar cómo se accedió al interior de la propiedad, que presenta un enrejado externo y un galpón donde se guardan los rodados.

Igual para eso habrá que aguardar el informe técnico de los expertos del Cuerpo de Bomberos, que brindarán las precisiones del caso.

 

Multimedia

Dos sospechosos y un bidón de nafta. Investigan una venganza / Web

