Detectaron una red de atención médica trucha tras una muerte por mala praxis

Tres allanamientos en simultáneo en los partidos bonaerenses de La Plata, Magdalena y Presidente Perón fueron realizados por la Policía de la Ciudad en el marco de una causa por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, tras la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su domicilio por un servicio de ambulancia privado.
Los procedimientos fueron encabezados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y efectivos de la División Investigaciones Especiales de citada fuerza policial en tres inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, a partir de una investigación que determinó que la atención médica denunciada fue brindada por una persona que utilizaba el sello prestado por un profesional habilitado.
Además, se comprobó que, al brindar el servicio, se le dio un mal diagnóstico a la paciente y que se retiraron dejando a la damnificada sin asistencia.
Durante los allanamientos fueron secuestradas computadoras, credenciales, certificados presumiblemente apócrifos, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos médicos.
En los tres operativos fueron identificadas e imputadas tres personas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la investigación es dirigida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2.
La Justicia sigue trabajando para determinar hasta dónde llegó esta organización y si hubo más víctimas además de la mujer fallecida.
Demás está decir que el escenario es muy complejo para quienes aparecen sospechados de formar parte de esta red criminal, por cuanto la materialidad ilícita descripta, de comprobarse en todos sus extremos, puede ser castigada con varios años de prisión o reclusión, más en un contexto de concurso delictual y, sobre todo, mediando una muerte, como la que disparó la pesquisa.
