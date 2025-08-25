Cuenta DNI de Banco Provincia: última semana para aprovechar los descuentos en supermercados

Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
Uno por uno, todos los beneficios que están activos pagando con la billetera virtual del BaPro
Termina agosto 2025 por lo que esta semana será la última en que se podrán aprovechar los descuentos en los supermercados de La Plata que se ofrecen para quienes pagan con la app Cuenta DNI, en otro mes en el que el ahorro es un objetivo prioritario para los vecinos.
Sin dudas que los platenses aprovechan al máximo las promociones de la billetera virtual del Banco Provincia, por lo que se organizan para hacer las compras semanales.
Los lunes, Supermercados Día aplica un 20 por ciento de descuento con un tope de reintegro unificado de $8.000 por día y por persona, una opción que atrae a quienes hacen compras grandes al inicio de la semana.
Los martes hay diversidad de opciones: Nini tiene dos jornadas especiales, tanto para el día 12 y el 26. Hay 15 por ciento de ahorro (tope de reintegro de $15.000 por día y por persona), pagando en sucursales Nini Mayorista. Además, el beneficio en los días martes también llega a través del 15% de descuento en el Grupo El Nene, con un reintegro máximo de $6.000 por fecha y por cuenta.
El miércoles es el turno de Carrefour, que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro, devolución en el acto y la posibilidad de acumularlo con otras promociones vigentes, una ventaja que multiplica las oportunidades de ahorrar.
Los jueves, el Supermercado La Amistad aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro, mientras que ChangoMás suma un incentivo aún mayor: 20% de descuento todos los jueves, viernes y sábados, también sin límite de reintegro y con devolución inmediata.
Con esta agenda semanal de beneficios, los platenses encuentran en Cuenta DNI una herramienta para optimizar el gasto, eligiendo estratégicamente el día y el comercio que más les convenga. Lo cierto es que se trata de la última semana del mes para poder aprovecharlos.
Lunes: Día
Martes: Nini y El Nene
Miércoles: Carrefour
Jueves: La Amistad y Chango Más
Viernes: Chango Más
Sábado: Chango Más
Las personas que deseen acceder a Cuenta DNI deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Mayor de 13 años que resida en Argentina, ya sea cliente o no del Banco Provincia.
- No es necesario tener un trabajo formal o ingresos comprobables.
- Disponible para personas físicas, no para empresas o comercios.
Aquellos menores, de entre 13 y 17 años, podrán acceder a una Cuenta DNI Adolescente, con la autorización de un adulto responsable.
