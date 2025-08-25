Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |TELEVISA TNT SPORTS PREMIUM Y TRANSMITE FM LA REDONDA 100.3

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

El Pincha recibe al Tiburón a partir de las 19:15 en UNO, con el objetivo de recobrarse los puntos que perdió con Banfield. A su vez, buscará reacomodarse en lo más alto del grupo A del Clausura y de meterse en zona de copas para el próximo año

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

Cristian Medina es cada vez más importante para el esquema de Eduardo Domínguez / Fotobaires

25 de Agosto de 2025 | 01:09
Edición impresa

Estudiantes recibe a Aldosivi a partir de las 19:15 en el Estadio UNO, por la sexta fecha de la zona A del Torneo Clausura. Hernán Mastrangelo será el encargado de impartir justicia. Televisa TNT Sports, transmite FM La Redonda 100.3.

Con la marea baja y una sensación de post euforia tras conseguir la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores, el Pincha se aboca por completo a la competencia doméstica con un objetivo claro, volver a sumar y no perderle pisada a los primeros posicionados de su grupo. Si bien van seis fechas del certamen, la lucha por estar entre los ocho mejores es constante, y un paso en falso puede complicar el camino. Algo similar a lo que le pasó hace 8 días en el Sur del Gran Buenos Aires. Cabe resaltar, que con un triunfo escalarán a la primera posición. Además, se acomodará en la tabla anual, pensando en las copas internacionales del próximo año.

Es por eso, que esta tarde, en la entrada del bosque platense, los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán recuperar los puntos que perdieron ante Banfield la fecha pasada. Enfrente tiene a un golpeado Aldosivi, que junto a Independiente y Godoy Cruz, todavía no han ganado en el campeonato. En este sentido, el equipo marplatense se encuentra ubicado en la última posición del grupo con 3 unidades, producto de 3 igualdades. A esto hay que sumarle, que está a 1 punto del descenso tanto en tabla anual como en la de promedios. El Tiburón no tiene nada que perder y pese a que está atravesando un presente complicado, no le hará fáciles las cosas a Estudiantes.

Cabe mencionar que el entrenador Mariano Charlier tuvo complicaciones en el armado del equipo, ya que cuenta con las bajas del defensor Gonzalo Monttes que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo, y la del delantero Justo Giani que padece una sobrecarga muscular, aunque esperarán hasta último momento para contar con él. Siguiendo esta línea, tras no poder contar con Monttes, el que aparece como una alternativa en la línea del fondo es santafesiono de 20 años Tomás Kummer. A su vez, otros que están en duda son Alejandro Villarreal, Jonathan Cabral y Roberto Bochi, aunque los últimos dos tienen chances de estar. Con estas piezas, el Bañero tendrá que armar un difícil rompecabezas.

 

El equipo está a dos puntos de Copa Sudamericana 2026 y a tres de ser líder de la zona A

 

Por su parte, Eduardo Domínguez tampoco tiene todo en orden, ya que una vez más tendrá una nueva pérdida por lesión en el equipo. Se trata del extremo canterano Fabricio Pérez, quien sufrió un traumatismo en el pie derecho con lesión ligamentaria en el hallux, y quedó descartado para esta tarde. A esto hay que sumarle la baja de Eric Meza que se encuentra recuperándose de un desgarro. Y la sinovitis en la rodilla izquierda de Leonardo Suárez.

A pesar de esto, la idea del cuerpo técnico albirrojo es mantener la base futbolística que viene utilizando, y que sacando la derrota ante el Taladro le estuvo dando satisfactorios resultados. En este sentido, la línea defensiva continuaría con los mismos protagonistas que estuvieron desde el inicio en UNO el miércoles pasado. En el mediocampo, podría estar una de las únicas modificaciones, con la salida de Alexis Castro y el ingreso del colombiano Edwin Cetré, dándole así una alternativa más en ataque al equipo. En tanto, el oriundo de Bavio Mikel Amondarain sería de la partida, mientras que una de las dudas que mantiene el DT es la de Santiago Ascacibar o Ezequiel Piovi.

En relación con el ataque, en principio, y de no mediar inconvenientes, Guido Carrillo sería el referente de área, acompañado del ya mencionado Cetré, y con Tiago Palacios unos metros más retarsado por la banda izquierda.

LEA TAMBIÉN

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Con estos condimentos, el Barba tira toda la carne al asador para recibir a Aldosivi, a sabiendas que con un triunfo se asegurará la primera posición de la zona A, gracias a que Huracán uno de los animadores del grupo empató con Unión y llegó los 10 puntos, mientras que el líder Barracas Central (11 puntos) también igualó ante Defensa y Justicia.

En este sentido, si Estudiantes se hace de los tres puntos alcanzará la primera posición , ya que sumará 12 unidades.

Por otro lado, el triunfo es más que necesario pensando en la clasificación a las competencias internacionales de la temporada 2026. De momento, el Pincha se ubica en la posición 13 de la tabla anual con 30 puntos, lo que significa que está fuera de la zona copera. Aunque se encuentra a 2 unidades de Racing, que es el último que momentáneamente se encuentra con el boleto a Copa Sudamericana del año siguiente.

LOS NÚMEROS DEL PINCHA CON HERNÁN MASTRANGELO

El colegiado dirigió a Estudiantes en 14 oportunidades, en donde los de La Plata llevan 3 triunfos, 6 empates y 5 derrotas.

LEA TAMBIÉN

Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

Poné a Francella

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Últimas noticias de Deportes

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

El equipo necesita una vuelta de tuerca
La Ciudad
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
La artista platense que deslumbró con su arte en el exilio
Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre
Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos
Vecinos de Ringuelet unidos por las infancias
Policiales
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
Macabro hallazgo en San Antonio de Areco
Espectáculos
“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi
Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia
Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”
Adiós a Norma Beatriz Nolan, primera argentina que fue Miss Universo
Pampita y su reconciliación: “Mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar”
Política y Economía
Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos
La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo
Las fuerzas platenses aceleran el ritmo de campaña en la recta final
La entidad que reúne a alimenticias reclama menos impuestos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla