Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Pincha recibe al Tiburón a partir de las 19:15 en UNO, con el objetivo de recobrarse los puntos que perdió con Banfield. A su vez, buscará reacomodarse en lo más alto del grupo A del Clausura y de meterse en zona de copas para el próximo año
Estudiantes recibe a Aldosivi a partir de las 19:15 en el Estadio UNO, por la sexta fecha de la zona A del Torneo Clausura. Hernán Mastrangelo será el encargado de impartir justicia. Televisa TNT Sports, transmite FM La Redonda 100.3.
Con la marea baja y una sensación de post euforia tras conseguir la clasificación a los cuartos de final de Copa Libertadores, el Pincha se aboca por completo a la competencia doméstica con un objetivo claro, volver a sumar y no perderle pisada a los primeros posicionados de su grupo. Si bien van seis fechas del certamen, la lucha por estar entre los ocho mejores es constante, y un paso en falso puede complicar el camino. Algo similar a lo que le pasó hace 8 días en el Sur del Gran Buenos Aires. Cabe resaltar, que con un triunfo escalarán a la primera posición. Además, se acomodará en la tabla anual, pensando en las copas internacionales del próximo año.
Es por eso, que esta tarde, en la entrada del bosque platense, los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán recuperar los puntos que perdieron ante Banfield la fecha pasada. Enfrente tiene a un golpeado Aldosivi, que junto a Independiente y Godoy Cruz, todavía no han ganado en el campeonato. En este sentido, el equipo marplatense se encuentra ubicado en la última posición del grupo con 3 unidades, producto de 3 igualdades. A esto hay que sumarle, que está a 1 punto del descenso tanto en tabla anual como en la de promedios. El Tiburón no tiene nada que perder y pese a que está atravesando un presente complicado, no le hará fáciles las cosas a Estudiantes.
Cabe mencionar que el entrenador Mariano Charlier tuvo complicaciones en el armado del equipo, ya que cuenta con las bajas del defensor Gonzalo Monttes que sufrió un desgarro en el aductor izquierdo, y la del delantero Justo Giani que padece una sobrecarga muscular, aunque esperarán hasta último momento para contar con él. Siguiendo esta línea, tras no poder contar con Monttes, el que aparece como una alternativa en la línea del fondo es santafesiono de 20 años Tomás Kummer. A su vez, otros que están en duda son Alejandro Villarreal, Jonathan Cabral y Roberto Bochi, aunque los últimos dos tienen chances de estar. Con estas piezas, el Bañero tendrá que armar un difícil rompecabezas.
El equipo está a dos puntos de Copa Sudamericana 2026 y a tres de ser líder de la zona A
Por su parte, Eduardo Domínguez tampoco tiene todo en orden, ya que una vez más tendrá una nueva pérdida por lesión en el equipo. Se trata del extremo canterano Fabricio Pérez, quien sufrió un traumatismo en el pie derecho con lesión ligamentaria en el hallux, y quedó descartado para esta tarde. A esto hay que sumarle la baja de Eric Meza que se encuentra recuperándose de un desgarro. Y la sinovitis en la rodilla izquierda de Leonardo Suárez.
A pesar de esto, la idea del cuerpo técnico albirrojo es mantener la base futbolística que viene utilizando, y que sacando la derrota ante el Taladro le estuvo dando satisfactorios resultados. En este sentido, la línea defensiva continuaría con los mismos protagonistas que estuvieron desde el inicio en UNO el miércoles pasado. En el mediocampo, podría estar una de las únicas modificaciones, con la salida de Alexis Castro y el ingreso del colombiano Edwin Cetré, dándole así una alternativa más en ataque al equipo. En tanto, el oriundo de Bavio Mikel Amondarain sería de la partida, mientras que una de las dudas que mantiene el DT es la de Santiago Ascacibar o Ezequiel Piovi.
En relación con el ataque, en principio, y de no mediar inconvenientes, Guido Carrillo sería el referente de área, acompañado del ya mencionado Cetré, y con Tiago Palacios unos metros más retarsado por la banda izquierda.
Con estos condimentos, el Barba tira toda la carne al asador para recibir a Aldosivi, a sabiendas que con un triunfo se asegurará la primera posición de la zona A, gracias a que Huracán uno de los animadores del grupo empató con Unión y llegó los 10 puntos, mientras que el líder Barracas Central (11 puntos) también igualó ante Defensa y Justicia.
En este sentido, si Estudiantes se hace de los tres puntos alcanzará la primera posición , ya que sumará 12 unidades.
Por otro lado, el triunfo es más que necesario pensando en la clasificación a las competencias internacionales de la temporada 2026. De momento, el Pincha se ubica en la posición 13 de la tabla anual con 30 puntos, lo que significa que está fuera de la zona copera. Aunque se encuentra a 2 unidades de Racing, que es el último que momentáneamente se encuentra con el boleto a Copa Sudamericana del año siguiente.
El colegiado dirigió a Estudiantes en 14 oportunidades, en donde los de La Plata llevan 3 triunfos, 6 empates y 5 derrotas.
