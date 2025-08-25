La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la cuenta regresiva para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza busca acelerar en la campaña electoral.

De no surgir ningún inconveniente de última hora, el presidente Javier Milei encabezará un acto hoy en Junín, que fue suspendido la semana pasada por razones climáticas. Mientras, Karina Milei -la apuntada en los audios por un presunto pedido de coimas- reapareció en público en La Matanza, en una “Jornada de Formación de Fiscales” de la Provincia, enviando un mensaje directo a la oposición, pero por el tema de la fiscalización de la elección: “Vinimos para que no roben más”.

La aparición de la hermana de l presidente -estratega de la campaña libertaria en la Provincia y en todo el país- se produce en un contexto sumamente crítico para ella y el Gobierno. La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la Andis.

En este marco, el encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales.

Además de la hermana del Presidente, participaron destacados dirigentes libertarios y aliados, como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko, candidato en la Tercera Sección.

“Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera”, destacó Karina Milei ante los miles de asistentes. Y reforzó el motivo central de la convocatoria: “Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.

Posteriormente, la secretaria general celebró la convocatoria a través de su cuenta de X (ex Twitter): “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”, afirmó.

Presentación de candidatos

Mientras, en medio de su sielncio público, el presidente Milei viajará esta tarde a la ciudad bonaerense de Junín -Cuarta Sección electoral- para presentar los candidatos a diputados nacionales de LLA. El acto se llevará a cabo en el teatro San Carlos, con capacidad para 1.800 personas.

El discurso estará centrado seguramente en la defensa del modelo económico juntos con los logros de gestión, con críticas al peronismo bonaerense, en su búsqueda de polarizar con el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof.

Será la primera visita de Milei como presidente a esta ciudad bonaerense, aunque junínenses recuerdan su paso en 2019, antes de su ingreso a la política, para dar una charla sobre economía.

Antes del 7 de Septiembre, La Libertad Avanza, como adelantó EL DIA, La Libertad Avanza tiene previsto realizar dos actos más con el Presidente pero en el Conurbano. Uno sería en Moreno y otro en Lomas de Zamora. “Siguen en pie” dijo un vocero consultado por este diario.

Mientras tanto, el presidente guarda silencio sobre el escándalo de los audios. Pero compartió mensajes en favor de su hermana en las redes sociales, donde siguen calladas “las fuerza del Cielo” sobre hecho, como el conocido Gordo Dan.