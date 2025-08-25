La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
El Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría “urgente”
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Un país que necesita explotar su enorme potencialidad minera
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Fuerte operativo en Meridiano V por manteros de parque Saavedra
Maquinaria para mejorar los accesos viales al cordón productivo de la Región
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Milei encabezará un acto hoy en Junín con la presentación de los candidatos. Karina pasó por La Matanza
En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la cuenta regresiva para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza busca acelerar en la campaña electoral.
De no surgir ningún inconveniente de última hora, el presidente Javier Milei encabezará un acto hoy en Junín, que fue suspendido la semana pasada por razones climáticas. Mientras, Karina Milei -la apuntada en los audios por un presunto pedido de coimas- reapareció en público en La Matanza, en una “Jornada de Formación de Fiscales” de la Provincia, enviando un mensaje directo a la oposición, pero por el tema de la fiscalización de la elección: “Vinimos para que no roben más”.
La aparición de la hermana de l presidente -estratega de la campaña libertaria en la Provincia y en todo el país- se produce en un contexto sumamente crítico para ella y el Gobierno. La funcionaria está siendo señalada en una causa judicial por un supuesto esquema de cobro y distribución de coimas dentro de la Andis.
En este marco, el encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales.
Además de la hermana del Presidente, participaron destacados dirigentes libertarios y aliados, como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko, candidato en la Tercera Sección.
“Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera”, destacó Karina Milei ante los miles de asistentes. Y reforzó el motivo central de la convocatoria: “Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.
LE PUEDE INTERESAR
Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo
LE PUEDE INTERESAR
Las fuerzas platenses aceleran el ritmo de campaña en la recta final
Posteriormente, la secretaria general celebró la convocatoria a través de su cuenta de X (ex Twitter): “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”, afirmó.
Mientras, en medio de su sielncio público, el presidente Milei viajará esta tarde a la ciudad bonaerense de Junín -Cuarta Sección electoral- para presentar los candidatos a diputados nacionales de LLA. El acto se llevará a cabo en el teatro San Carlos, con capacidad para 1.800 personas.
El discurso estará centrado seguramente en la defensa del modelo económico juntos con los logros de gestión, con críticas al peronismo bonaerense, en su búsqueda de polarizar con el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof.
Será la primera visita de Milei como presidente a esta ciudad bonaerense, aunque junínenses recuerdan su paso en 2019, antes de su ingreso a la política, para dar una charla sobre economía.
Antes del 7 de Septiembre, La Libertad Avanza, como adelantó EL DIA, La Libertad Avanza tiene previsto realizar dos actos más con el Presidente pero en el Conurbano. Uno sería en Moreno y otro en Lomas de Zamora. “Siguen en pie” dijo un vocero consultado por este diario.
Mientras tanto, el presidente guarda silencio sobre el escándalo de los audios. Pero compartió mensajes en favor de su hermana en las redes sociales, donde siguen calladas “las fuerza del Cielo” sobre hecho, como el conocido Gordo Dan.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí