Política y Economía |Volanteadas, actividades y recorridas con vecinos

Las fuerzas platenses aceleran el ritmo de campaña en la recta final

A menos de dos semanas de las legislativas provinciales, ponen énfasis en la instalación y difusión de sus propuestas

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

25 de Agosto de 2025 | 02:18
Edición impresa

A sólo dos semanas de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, las principales fuerzas políticas platenses se disponen a acelerar el ritmo de sus campañas, para incrementar la instalación de sus candidatos en la comunidad local y difundir sus principales propuestas.

Con los matices con los que apuestan a diferenciarse unas de otras, la semana que arranca representa el sprint final rumbo al 7 de septiembre, advirtiendo que ya el 5 se inicia la veda electoral.

El oficialismo de Fuerza Patria continuará llevando como eje la idea de que “gestionar es hacer obras y brindar soluciones”, fundamentalmente, apuntando a los déficits que tiene la Ciudad en materia de infraestructura vial, escolar y tecnológica.

Las prioridades enfocadas en materia hidráulica y de espacio público se verán plasmadas esta semana en la idea de “mostrar lo ejecutado y contar lo que viene”, con el intendente, Julio Alak, a la cabeza acompañado por sus candidatos. “El concepto es el equipo”, sostienen desde ese campamento, que destaca las temáticas locales por sobre las nacionales, y en las que tanto el jefe comunal como las cabezas de las listas de concejales y diputados provinciales, Sergio Resa y Ariel Archanco, vienen exponiendo acompañados, incluso, del gobernador, Axel Kicillof.

En La Libertad Avanza (LLA), los candidatos de la lista municipal y provincial de la Octava sección, Juan Pablo Allan y Francisco Adorni, se vienen abocando al reclutamiento de fiscales e inauguración de locales partidarios en los barrios, pero, fundamentalmente, haciendo énfasis en la comunicación por redes sociales.

Sin embargo, esta semana comenzarán a verse banners en la vía pública y volantes bajo puerta, con la imagen de los dos principales candidatos locales y la leyenda “Son los candidatos de Javier Milei”.

En el campamento libertario local hacen eje en “la necesidad de incrementar la seguridad y de bajar impuestos y tasas”, como los temas centrales para llevar al Concejo y a la Legislatura, y trasladar “el proyecto nacional a la Provincia y a la Ciudad”, con una línea que, a diferencia de la peronista, apuesta a la nacionalización de las propuestas en debate.

Se estima que las boletas impresas de cada fuerza comiencen a verse esta semana

En la misma línea, los principales candidatos platenses compartirán hoy con el Presidente una actividad de campaña en Junín, en el marco de una recorrida por distintos distritos provinciales que ya vienen implementando, por fuera de las fronteras de La Plata.

Somos Buenos Aires, que en nuestra ciudad presenta listas encabezadas por los radicales Pablo Nicoletti, a diputado provincial, y Leandro Bazze, a concejal, es la fuerza cuya campaña más presencia tiene en la vía pública. La alianza de color rosa montó este fin de semana más de 40 mesas en plazas, parques y centros comerciales de los distintos barrios, además de bajo puerta y volanteadas con la presencia de los candidatos.

Mientras el PJ y Somos enfatizan temas locales, LLA remarca su plan nacional

El viernes pasado Pablo Nicoletti difundió videos en las redes sociales junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y esta semana prevé repetir esa difusión con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Además de mostrar esas adhesiones, el espacio se presenta con el lema de ser “la alternativa” ante “los fanatismos de libertarios y kirchneristas” y levanta la bandera de la autonomía municipal, en términos de administración de la recaudación de impuestos.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-Unidad) continúa siendo el único espacio político que en la calle muestra los tradicionales afiches proselitistas, con el lema “la izquierda al Concejo”.

El frente lleva de primera candidata a concejal a Luana Simioni y a Laura Cano Kelly, de primera candidata a diputada provincial por la Octava sección, y prevé una semana de encuentros con vecinos, trabajadores y militantes en actividades centradas en problemáticas de derechos humanos, uso del espacio público, transporte público y condiciones de trabajadores informales. Además, el espacio realizará énfasis en su oposición a la baja de edad de imputabilidad y niñeces vulnerables, así como a las condiciones laborales del área de salud.

sergio resa, candidato de fuerza patria

juan pablo allan, candidato de Lla

la candidata del fit luana simioni

Candidatos y militantes de somos buenos aires

