San Antonio de Areco: identificaron a la pareja hallada asesinada en un auto

La pareja que fue hallada asesinada a tiros dentro de un auto en San Antonio de Areco fue identificada como Esteban Alejandro Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 32. Además, se confirmó que el sujeto tenía un disparo en la sien, mientras que la mujer dos tiros en el pecho y uno en el cuello, informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
El caso se conoció este domingo cuando cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado Haras “Vacaciones” encontraron dentro de un auto Chevrolet Onix los cuerpos de un hombre y una mujer.
Este lunes se realizaron las autopsias correspondientes en la Morgue Judicial de la ciudad y se constató que Suárez presentaba un disparo en la cabeza, en la región parietal derecha, mientras que Revah tenía dos heridas de bala en el pecho y en el lado derecho del cuello.
También se supo ambos habían sido pareja y que la mujer lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género.
La primera denuncia, según se pudo saber, fue en febrero de 2021 por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La siguiente fue en abril de este año donde la víctima pidió una prohibición de acercamiento, cese actos perturbación y exclusión. En esta última causa tomó intervención el Juzgado de Familia de Tigre, lo que confirma que ninguno vivía en Areco, si no que tenían domicilio en otra localidad bonaerense. Por estos indicios, es que la principal hipótesis de la causa es que se trató de un femicidio, seguido de suicidio.
En el lugar donde se encontró el vehículo secuestraron tres celulares, el DNI de ambos, una pistola Bersa, más de 25 cartuchos, tres vainas servidas y dos tickets de peaje.
