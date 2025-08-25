VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Se vivieron momentos de extrema tensión en 6 y 44. Enormes llamas y densas columnas de hubo. No hubo heridos, según el reporte de Bomberos
Grandes llamas, densas columnas de humo negro y mucha tensión en el barrio. El incendio que se desató esta madrugada en un taller de motos de 6 entre 44 y 45 generó enorme tensión y susto en el barrio. Es que muchos pensaron lo peor, sobre todo cuando aún resuena el caso del depósito de Aloise que se quemó en diagonal 77 y 48, por el cual aún quedan platenses que no pudieron volver a sus casas.
Según pudo saber este diario, en base al testimonio de testigos, todo se inició a las 4:30 de la mañana. "Alguien gritó fuego y se escuchó una fuerte explosión", le dijeron a EL DIA, y agregaron que desde la 1 de la mañana de este lunes "se escuchaba gente conversando", dando cuenta de una reunión.
Lo cierto es que este diario accedió al primer informe de los bomberos, el cual indica que una autobomba se hizo presente en el lugar y constató que un edificio de dos plantas se encontraba en llamas. "En la planta baja se encuentran emplazados dos comercios, uno de ellos de rubro taller mecánico de motovehículos, con nombre de fantasía “La Casa del Motociclista” de 375 m2 y el segundo un local de electricidad".
Pero además en la planta alta hay seis viviendas, del tipo departamentos, y al momento del incendio todas las personas que los habitan, que serían 14, lograron autoevacuarse y ponerse a resguardo hasta que llegaron la policía y los bomberos.
"El foco ígneo se desarrolla en el interior del taller mecánico, con propagación hacia la planta alta", asegura el reporte oficial, y agrega que "se trabajó en las labores pertinentes con colaboración de personal de Riesgos Especiales".
Lo cierto es que al cabo de más de 3 horas de trabajo consiguieron controlarlo y posteriormente se realizaron las tareas de enfriamiento. Se indicó que en el lugar se hizo presente una ambulancia pero que los médicos no debieron atender a ninguna persona afectada por el incendio ya que no se registraron heridos.
Ahora los peritos se encuentran trabajando en el lugar en busca de pruebas que determinen cómo se inició el fuego. Por lo pronto en la zona se montó un fuerte operativo de seguridad y varias calles aledañas al comercio se encontraban cortadas, por lo que transitar por la zona era un caos.
