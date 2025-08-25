Israel bombardeó un hospital de Gaza: al menos 15 muertos, entre ellos 4 periodistas

Cuatro periodistas que trabajaban para medios internacionales murieron hoy en un ataque israelí contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, donde fallecieron en total 15 personas, según la Defensa Civil del territorio palestino.

El portavoz de la organización de rescatistas, Mahmud Basal, reportó un "balance (...) de 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas y un miembro de la Defensa Civil", tras haber informado de dos ataques israelíes contra el hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Según Basal, el primer ataque fue perpetrado con un drone explosivo, y luego hubo un bombardeo cuando los heridos estaban siendo evacuados.

Al Jazeera anunció que uno de sus fotoperiodistas y camarógrafo, Mohammad Salama, murió en el lugar, dos semanas después que fallecieran cuatro reporteros y dos colaboradores de la cadena en un ataque dirigido de las fuerzas israelíes que acusaban a uno de ellos de ser un miembro activo del movimiento islamista palestino Hamás.

La agencia de noticias canadiense-británica Reuters indicó el lunes que uno de los periodistas fallecidos y uno de los heridos formaban parte de su plantilla. "Estamos consternados por la muerte del colaborador de Reuters Husam al Masri y las lesiones sufridas por otro de nuestros colaboradores, Hatem Jaled, en los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza hoy", declaró un portavoz de la agencia.

La agencia estadounidense Associated Press (AP) indicó estar "conmocionada y entristecida" por el deceso de Mariam Dagga, de 33 años, una periodista que colaboraba con ellos desde el inicio de la guerra.

El ejército israelí indicó que había efectuado "un ataque en la zona del hospital Naser" y agregó que "lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas en cuanto tales".

Dadas las restricciones impuestas por Israel a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de la Defensa Civil o del ejército israelí.