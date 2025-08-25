Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

La FED, ¿abre la puerta a un recorte de tasas?

La FED, ¿abre la puerta a un recorte de tasas?

Beiyi Seow

25 de Agosto de 2025 | 02:20
Edición impresa

AFP

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, abrió la puerta a la posibilidad de recortar las tasas de interés, en momentos en que el banco central enfrenta una presión creciente del presidente Donald Trump.

El año pasado, el presidente de la Fed utilizó su discurso inaugural en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole para indicar que había llegado el momento de recortar las tasas de interés. Esta vez, sin embargo, el panorama es más nebuloso.

Powell, que dejará su cargo en mayo de 2026, enfrenta constantes ataques de Trump para que la FED recorte las tasas, al tiempo que los datos económicos lo llevan a adoptar un enfoque más cauteloso.

Powell advirtió que los riesgos de una mayor inflación y un debilitamiento del mercado laboral crean una “situación compleja”. “Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores”, señaló.

Añadió que “los efectos de los aranceles sobre los precios al consumidor son ahora claramente visibles” y podrían agravarse en los próximos meses.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

Hay una gran incertidumbre, según él, sobre el momento y la magnitud del efecto que tendrán los aranceles. Pero advirtió: “No permitiremos que un aumento puntual del nivel de precios se convierta en un problema de inflación persistente”.

Ante estos desafíos, Powell dijo que las perspectivas económicas y los riesgos cambiantes que enfrenta la Fed “podrían justificar un ajuste de su postura política”, es decir un recorte de los tipos.

Trump, que ha pedido insistentemente una rebaja de las tasas de interés, reaccionó con cierta ironía. “Lo llamamos ‘Demasiado tarde’ por una razón”, dijo a los periodistas, al mencionar el apodo con el que se refiere a Powell.

“Posición difícil”

“La FED se encuentra en una posición difícil, ya que la inflación se mantiene por encima del objetivo y los riesgos a la baja para el mercado laboral se están intensificando”, declaró Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics.

“Si se recortan o no las tasas en septiembre probablemente dependerá de datos que Powell no tendrá a mano” en el simposio, declaró Sweet a la AFP antes del discurso del jefe del Central.

El presidente Trump no ha ocultado su desprecio por Powell, al que ha tildado de “imbécil” y ha criticado no solo por su política monetaria sino por supuestos sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

Si bien desistió de destituirlo, esta semana sí pidió la dimisión de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario. El viernes, insistió con la presión, advirtiendo que si no renuncia, la echaría.

Empleos, riesgos de inflación

La FED, que celebrará su próxima reunión de política monetaria a mediados de septiembre, ha mantenido los tipos de interés estables en un rango de entre el 4,25% y el 4,50% desde su última reducción en diciembre.

La Reserva Federal suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación de forma sostenible.

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió un 2,6% en junio con respecto al año anterior, y en 2,8% excluyendo los volátiles segmentos de alimentos y energía.

Ambas cifras superan el objetivo a largo plazo de la Reserva Federal, del 2%.

Sin embargo, han surgido grietas en el mercado laboral, lo que podría requerir tasas más bajas para impulsar la economía.

Datos oficiales publicados este mes mostraron que la contratación de mano de obra en mayo y junio fue mucho menor de lo estimado inicialmente.

La disminución del empleo llevó a que dos gobernadores de la FED, Christopher Waller y Michelle Bowman, votaran en contra de la decisión general de julio de mantener estables los tipos de interés por quinta reunión consecutiva.

Ambos preferían reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos. Fue la primera vez desde 1993 que dos gobernadores de la FED discreparon.

Por ahora, la herramienta FedWatch de CME Group muestra que el mercado ve un 75,6 % de probabilidad de que la FED baje los tipos en septiembre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

Poné a Francella

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Últimas noticias de Opinión

Poné a Francella

Un país que necesita explotar su enorme potencialidad minera

Protestas, trampas y violencia en los estadios de fútbol

Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
Deportes
Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi
Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
El equipo necesita una vuelta de tuerca
Información General
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Espectáculos
“Cornudo”: Mirtha se metió en la separación de Accardi
Monica Lewinsky ayuda a Amanda Knox a contar su historia
Bombazo: Nicolas Cage, cerca de firmar para ser el próximo “True Detective”
Adiós a Norma Beatriz Nolan, primera argentina que fue Miss Universo
Pampita y su reconciliación: “Mi realidad era otra, no pensé que iba a cambiar”
Policiales
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla