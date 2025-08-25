Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son

Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Aumentan las expensas de La Plata en septiembre: de cuánto será el ajuste
Israel bombardeó un hospital de Gaza: al menos 15 muertos, entre ellos 4 periodistas
Qué se sabe de los allanamientos en La Plata por una red de atención médica trucha tras una muerte por mala praxis
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan
Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Cuenta DNI: última semana para aprovechar los descuentos en supermercados
Lunes a puro sol y con 21º en La Plata: día por día, como sigue el tiempo según el SMN
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Fuerte operativo en Meridiano V por manteros de parque Saavedra
Un país que necesita explotar su enorme potencialidad minera
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Nuevo revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA
Los números de la suerte del lunes 25 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Turquía en llamas: la China Suárez modeló en una mezquita y levantó la temperatura de comentarios, las fotos
Negocio millonario: Shakira y Piqué vendieron su mansión en Barcelona
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la publicación en el Boletín Oficial, oficializó una serie de designaciones en el Poder Judicial bonaerense para cubrir vacantes en distintas dependencias del Departamento Judicial de La Plata. Se trata de jueces, juezas, defensores oficiales, fiscales y magistrados de cámaras de apelación que ocuparán puestos estratégicos en áreas clave de la justicia provincial.
Entre los nombramientos más destacados mediante decretos firmados por el gobernador Axel Kicillof, se confirmó al doctor Mariano Martín Camilo López como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2, mientras que la doctora Guillermina Belén Di Luca fue designada jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 23. Asimismo, se sumaron a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Sala II, la doctora María Ventura Martínez, y los doctores Pablo Muñoz y Gerónimo Arias.
En el fuero civil y comercial también se incorporó el doctor Mario Raúl Camerini como juez del Juzgado de Primera Instancia N° 13, y en el ámbito de familia, la doctora Claudia Eugenia Portillo asumirá como jueza del Juzgado de Familia N° 3. A nivel de cámara, el doctor Juan Agustín Silva fue designado juez de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala I.
En materia penal, los decretos designaron al doctor Lucas Massaccesi como juez del Tribunal en lo Criminal N° 5, mientras que la doctora Analía Inés Carrillo ocupará el mismo cargo en el Tribunal en lo Criminal N° 2. También se confirmaron nombramientos en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, donde la doctora María Sofía Rezzonico Bernard se sumará a la Sala I, el doctor Pablo Gamboa a la Sala II y la doctora Carina Verónica Gil a la Sala IV.
En paralelo, se reforzó la estructura del Ministerio Público con nuevas designaciones de fiscales y defensores oficiales. En este marco, fueron designados como agentes fiscales los doctores Patricio Ignacio Jorge Barraza y Hernán Augusto Civitarese (este último en la sede Saladillo). En el rol de defensores oficiales en el fuero criminal y correccional asumirán la doctora María Fernanda Amoreo Casotti, el doctor Juan Pedro Nievas y la doctora María Elena Bouchoux.
LE PUEDE INTERESAR
Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
Por otra parte, se confirmó el ingreso de la doctora Güendalina Sessarego como jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3.
Con este paquete de decretos, el Ejecutivo provincial busca cubrir vacantes que se habían prolongado en distintos tribunales de La Plata, apuntando a normalizar el funcionamiento del sistema judicial en uno de los departamentos judiciales más relevantes del territorio bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí