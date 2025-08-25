Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la publicación en el Boletín Oficial, oficializó una serie de designaciones en el Poder Judicial bonaerense para cubrir vacantes en distintas dependencias del Departamento Judicial de La Plata. Se trata de jueces, juezas, defensores oficiales, fiscales y magistrados de cámaras de apelación que ocuparán puestos estratégicos en áreas clave de la justicia provincial.

Entre los nombramientos más destacados mediante decretos firmados por el gobernador Axel Kicillof, se confirmó al doctor Mariano Martín Camilo López como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2, mientras que la doctora Guillermina Belén Di Luca fue designada jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 23. Asimismo, se sumaron a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Sala II, la doctora María Ventura Martínez, y los doctores Pablo Muñoz y Gerónimo Arias.

En el fuero civil y comercial también se incorporó el doctor Mario Raúl Camerini como juez del Juzgado de Primera Instancia N° 13, y en el ámbito de familia, la doctora Claudia Eugenia Portillo asumirá como jueza del Juzgado de Familia N° 3. A nivel de cámara, el doctor Juan Agustín Silva fue designado juez de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala I.

En materia penal, los decretos designaron al doctor Lucas Massaccesi como juez del Tribunal en lo Criminal N° 5, mientras que la doctora Analía Inés Carrillo ocupará el mismo cargo en el Tribunal en lo Criminal N° 2. También se confirmaron nombramientos en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, donde la doctora María Sofía Rezzonico Bernard se sumará a la Sala I, el doctor Pablo Gamboa a la Sala II y la doctora Carina Verónica Gil a la Sala IV.

En paralelo, se reforzó la estructura del Ministerio Público con nuevas designaciones de fiscales y defensores oficiales. En este marco, fueron designados como agentes fiscales los doctores Patricio Ignacio Jorge Barraza y Hernán Augusto Civitarese (este último en la sede Saladillo). En el rol de defensores oficiales en el fuero criminal y correccional asumirán la doctora María Fernanda Amoreo Casotti, el doctor Juan Pedro Nievas y la doctora María Elena Bouchoux.

Por otra parte, se confirmó el ingreso de la doctora Güendalina Sessarego como jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3.

Con este paquete de decretos, el Ejecutivo provincial busca cubrir vacantes que se habían prolongado en distintos tribunales de La Plata, apuntando a normalizar el funcionamiento del sistema judicial en uno de los departamentos judiciales más relevantes del territorio bonaerense.

Los anunciados por el Boletín Oficial de PBA

Designar JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 2 del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Mariano Martín Camilo LOPEZ (Clase 1980).

Designar JUEZA del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 23 del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora Guillermina Belén DI LUCA (Clase 1986).

Designar JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SALA II- del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora María Ventura MARTINEZ (Clase 1975).

Designar JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SALA II- del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Pablo MUÑOZ (Clase 1984).

Designar JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA II, del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Gerónimo ARIAS (Clase 1986).

Designar JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 13 del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Mario Raúl CAMERINI (Clase 1985).

Designar DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional, del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora María Fernanda AMOREO CASOTTI (Clase 1989).

Designar AGENTE FISCAL del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Patricio Ignacio Jorge BARRAZA (Clase 1977).

Designar DEFENSOR OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional, del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Juan Pedro NIEVAS (Clase 1988).

Designar JUEZ del TRIBUNAL EN LO CRIMINAL N° 5 del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Lucas MASSACCESI (Clase 1985).

Designar DEFENSORA OFICIAL, para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional, del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora María Elena BOUCHOUX (Clase 1977).

Designar JUEZA del JUZGADO DE FAMILIA N° 3 del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora Claudia Eugenia PORTILLO (Clase 1972).

Designar JUEZ de la CÁMARA PRIMERA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL -SALA I- del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Juan Agustín SILVA (Clase 1981).

Designar JUEZA del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 3 del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora Güendalina SESSAREGO (Clase 1981).

Designar AGENTE FISCAL del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA, SEDE SALADILLO, al doctor Hernán Augusto CIVITARESE (Clase 1980).

Designar JUEZ de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL - SALA II- del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA al doctor Pablo GAMBOA (Clase 1981).

Designar JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL, SALA I -del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora María Sofía REZZONICO BERNARD (Clase 1977).

Designar JUEZA de la CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL -SALA IV- del DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA a la doctora Carina Verónica GIL (Clase 1972).