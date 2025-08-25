Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |En 2025 jugó 11 de 24 posibles

Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia

Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
25 de Agosto de 2025 | 10:48

Escuchar esta nota

Un giro inesperado se dio en el traspaso que iba a gestarse desde Gimnasia al fútbol sueco: el delantero Ivo Mammini, según informó el medio Expressen, no superó el examen médico requerido por el club AIK por lo que el salida queda definitivamente caída. Aquella ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en marzo de 2024 todavía lo tiene sin poder llegar al cien por ciento de su estado físico.

El delantero había viajado a Europa con la intención de cerrar el acuerdo; la operación rondaría los 250.000 dólares y el Lobo iba a conservar el 20 por ciento de una futura venta. Sin embargo, detalles en la revisión médica en Estocolmo en los últimos días de la semana pasada frenaron todo.

Este desenlace representa un duro golpe para AIK Solna, que buscaba reforzar su ofensiva en la recta final del mercado. El cuerpo técnico ya había elevado sus expectativas ante el arribo del delantero que debutó en 2020 con Diego Maradona, quien había despertado interés por su proyección y juventud (5 goles en 54 partidos).

Por su parte, Mammini, que buscaba una salida, apelará a un exhaustivo estudio médico para conocer bien qué tiene y poder volver a las canchas de la mejor manera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Vecinos movilizados por la tala de eucaliptos

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia y un regreso complicado de San Juan

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local
Policiales
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
La Ciudad
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
Cuenta DNI: última semana para aprovechar los descuentos en supermercados
Lunes a puro sol y con 21º en La Plata: día por día, como sigue el tiempo según el SMN
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron este lunes en EL DIA
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Espectáculos
L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan
Negocio millonario: Shakira y Piqué vendieron su mansión en Barcelona
La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
Tristeza sin fin: Nico Vázquez tuvo un ataque de llanto en el camarín
Turquía en llamas: la China Suárez modeló en una mezquita y levantó la temperatura de comentarios, las fotos  
Política y Economía
Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son
Martín Menem habló del escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina”
Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo
Presuntas coimas: peritan celulares de ex funcionarios y empresarios sospechosos
La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla