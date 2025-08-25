Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia

Un giro inesperado se dio en el traspaso que iba a gestarse desde Gimnasia al fútbol sueco: el delantero Ivo Mammini, según informó el medio Expressen, no superó el examen médico requerido por el club AIK por lo que el salida queda definitivamente caída. Aquella ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en marzo de 2024 todavía lo tiene sin poder llegar al cien por ciento de su estado físico.

El delantero había viajado a Europa con la intención de cerrar el acuerdo; la operación rondaría los 250.000 dólares y el Lobo iba a conservar el 20 por ciento de una futura venta. Sin embargo, detalles en la revisión médica en Estocolmo en los últimos días de la semana pasada frenaron todo.

Este desenlace representa un duro golpe para AIK Solna, que buscaba reforzar su ofensiva en la recta final del mercado. El cuerpo técnico ya había elevado sus expectativas ante el arribo del delantero que debutó en 2020 con Diego Maradona, quien había despertado interés por su proyección y juventud (5 goles en 54 partidos).

Por su parte, Mammini, que buscaba una salida, apelará a un exhaustivo estudio médico para conocer bien qué tiene y poder volver a las canchas de la mejor manera.