La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomarán mañana y el miércoles 27 de agosto un nuevo paro de 48 horas, en el marco del plan de lucha nacional impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU). La medida de fuerza se suma a la ya realizada el jueves y viernes pasado, y forma parte de una serie de jornadas semanales de protesta que se extenderán hasta principios de septiembre.

En La Plata, la modalidad local de las actividades aún no pudo resolverse debido a la suspensión de la Asamblea tras el fallecimiento del docente Daniel Giménez. Ante esa situación, las agrupaciones docentes ratificaron la adhesión a lo dispuesto por la federación nacional.

El reclamo central apunta a la apertura de paritarias libres, la recomposición salarial y un mayor presupuesto para las universidades, la ciencia y la tecnología.

El Plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU, reunido el martes pasado en su sede de la Ciudad de Buenos Aires, definió por unanimidad continuar con el plan de lucha a nivel nacional. Las medidas incluyen paros, movilizaciones, asambleas y distintas acciones de visibilización, de acuerdo con lo que defina cada asociación de base.

Las jornadas de paro previstas continuan esta semana y se replicarán el 1 y 2 de septiembre.

En paralelo, la federación prepara una Tercera Marcha Federal Universitaria junto a la comunidad académica, con fecha tentativa en la tercera semana de septiembre, en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al veto que, según anticiparon, el gobierno nacional aplicaría en caso de aprobarse la norma.

Se espera realizar “una masiva Marcha Federal Universitaria que muestre la legitimidad de nuestros reclamos y enfrente con éxito la política de destrucción de la universidad que está llevando a cabo el gobierno nacional”, advirtió Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

Con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, el Senado convirtió en ley el proyecto de financiamiento de la educación universitaria que tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina.

Cabe indicar que el gobierno nacional anunció semanas atrás que aplicará un aumento del 7,5 por ciento a los sueldos de los docentes universitarios entre septiembre y noviembre. Desde los gremios plantearon que ese porcentaje está lejos de lo que necesita el sector para recuperar el poder adquisitivo del salario y volvieron a insistir por la implementación de paritarias libre.