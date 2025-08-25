Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
"No importa todo el daño que quieran hacer": Milei reapareció con Karina y evitó hablar de las presuntas coimas
Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48
Presentaron un proyecto que busca ajustar los valores de la VTV según cada vehículo
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida
Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son
Maestra investigada por maltrato infantil en un jardín de La Plata no se presentó a una audiencia clave
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Israel bombardeó un hospital de Gaza: al menos 15 muertos, entre ellos 4 periodistas
La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan
La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Las fuerzas platenses aceleran el ritmo de campaña en la recta final
San Antonio de Areco: identificaron a la pareja hallada asesinada en un auto
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Aumentan las expensas de La Plata en septiembre: de cuánto será el ajuste
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡Alicia Casamiquela cumplió 90 años!: un ejemplo gigante desde La Plata al mundo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
María Victoria García, ingeniera química, gerenta de Gestión de Calidad del Laboratorio Ramallo, fue la primera en iniciar la ronda de indagatorias para los imputados no detenidos en la causa por las casi 100 muertes a causa del fentanilo contaminado pero se negó a declarar.
En la jornada de hoy se presentó en el despacho del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a las 10 de la mañana. Su firma profesional está en los batch records y documentación anexa de los lotes contaminados, ya que era la encargada de controlar y avalar el registro de fabricación.
“Su función era minimizar los riesgos de contaminación, lo cual no ocurrió”, se indicó en la documentación oficial. Luego de García, la ronda de indagatorias seguirá con otros acusados hasta el 3 de septiembre próximo.
Como se sabe, la investigación está a pleno, mucho más después de las 10 detenciones ordenadas la semana pasada, entre ellas la de Ariel García Furfaro, el principal sospechoso. De las 96 muertes confirmadas hasta el momento, al menos 15 corresponden a personas de La Plata, un dato que resalta la devastación local provocada por este brote.
La Cámara de Diputados abrirá mañana el debate en comisión de la creación de una comisión investigadora para determinar las fallas que hubo en el control sobre la producción del fentanilo contaminado, que ya habría causado casi cien muertes.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento-que preside Silvia Lospennato (PRO) fue citada para este martes a las 14 para tratar cuatro proyectos que se presentaron para crear una comisión investigadora
La reunión del martes será informativa con el fin que expongan los autores de los cuatro proyectos que son; Silvia Guidice del PRO, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Victoria Tolosa Paz (UP) y Jorge Araujo (UP).
Una diferencia central entre los cuatro proyectos es que Tolosa Paz impulsa una comisión bicameral, con el objetivo de adquirir otro volumen político como sucedió con la comisión investigadora del caso AMIA.
Ese proyecto no solo tiene el aval de la conducción del bloque de UxP sino también fue firmado por legisladores de Encuentro Federal, Nicolás Massot, Esteban Paulón, y Oscar Agost Carreño.
Ese proyecto propone que esa comisión tenga además de solicitar documentación pública o privada bajo "bajo intimación de cumplimiento en plazo obligatorio, sin poder oponerse a cualquier beneficio o compromiso de confidencialidad.
“Solicitar, a través del juez competente, órdenes de allanamiento, requisas y toda otra medida probatoria y pericial que requiera el auxilio de la fuerza pública”, señala el proyecto y requerir información a la SIDE.
Por su parte, Juliano pide estudiar el listado completo de expedientes, inspecciones y sumarios iniciados por ANMAT contra HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020 hasta la fecha, discriminados por fechas, motivos, hallazgos, medidas correctivas, sanciones y estado de las actuaciones.
Sobre la integración, Guidice propone que se elijan dos miembros por cada bloque o interbloque con más de cinco diputados, y se puede sumar 1 integrante más cada 20 legisladores.}
El esquema es parecido al que se aplicó en la comisión investigadora del caso Libra, aunque aquí se estima que no habrá tanta pelea por la presidencia.
En tanto, Tolosa como se trata de una comisión bicameral está impulsando que se integre por 16 legisladores, ocho diputados y ocho senadores, respetando la proporción de las representaciones políticas de las Cámaras.
Sobre la elección de autoridades hay diferencias entre los proyectos de Guidice y Juliano.
La diputada del PRO propone que el presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos y el quórum para sesionar será el mismo contemplado en el reglamento del cuerpo legislativo.
En cambio, Juliano y Tolosa Paz proponen que “en caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados”. Sobre los plazos de funcionamiento todos proponen 90 días aunque Tolosa Paz habilita a su extensión de hasta un año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí