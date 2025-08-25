La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

El conductor Guido Kaczka atraviesa un gran momento con Buenas Noches Familia, en El Trece que se convirtió en uno de los ciclos más rendidores del canal y desplazó a La Voz Argentina de Telefe en varias provincias.

Ahora, Guido Kaczka volvió a demostrar por qué es considerado “el salvador de El Trece”. Pese al fracaso de The Balls, la mayoría de los ciclos que llevó adelante en la pantalla del canal lograron remontar considerablemente el rating en diferentes franjas horarias.

Así, en el último intento por levantar las tardes, Adrián Suar decidió mover Los 8 escalones del millón a las 14:45. Pero, Kaczka no pudo continuar al frente por sus compromisos laborales y cedió la conducción a Pampita.

Este cambio no dio resultado: el programa se mantuvo en el mismo promedio que Viviana con vos, con números entre 2,5 y 3,5 puntos de rating.

Pero, hoy, el gran acierto de la emisora es Buenas Noches Familia, que se convirtió en el segundo programa más caro de la señal en términos publicitarios.

Asimismo, parte del premio en efectivo se financia con aportes voluntarios del público mediante un alias en pantalla, una modalidad que llamó la atención pero que funciona.

Según los últimos datos de Kantar Ibope Media en Mendoza, Córdoba y Rosario, el programa logró consolidarse con muy buenos niveles de audiencia, incluso superando a La Voz Argentina, que quedó fuera del top five de lo más visto en esas plazas (excepto en Mendoza).

Las emisoras provinciales celebraron el rendimiento del ciclo, que recuperó terreno frente a las repetidoras de Telefe.

Así, Suar ya trabaja en la estrategia para el verano. La idea es que Guido Kaczka continúe en el mismo horario para enfrentar la competencia directa de Gran Hermano, el gran tanque de Telefe.