L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan por el ataque en Canning

Recientemente, tras solucionar su conflicto con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija, L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa de un barrio privado en Canning.

Así, el cantante se habría encontrado con su mansión de dos pisos totalmente destruida.

La periodista Laura Ubfal relató el lamentable momento que estaría viviendo L-Gante. "Fue a la 6 de la tarde, él subió un texto a sus redes diciendo que había perdido todo, que el fuego, pero nadie entendió nada porque a los cinco minutos lo borró", contó la periodista en "Infama".

Según Ubfal, el pasado viernes por la noche, Elián Valenzuela fue a ver al teatro a su madre en General Rodríguez y cuando regresó a su casa de Canning se encontró con esa terrible situación.

"L-Gante perdió todo. El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados.

¿Bomba o brujería?", explicó Laura Ubfal. "Hay fotos y videos que nadie quiere mostrar. No se sabe dónde está y cree que alguien se lo hizo", agregó la mencionada periodista.

Por último, después de haberse encontrado con semejante escena, L-Gante igualmente cumplió con sus shows en Gualeguaychú.