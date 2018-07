Tras la dura derrota, Matthysse evalúa retirarse del boxeo

| Publicado en Edición Impresa

Desde Malasia, Lucas Matthysse anunció que se tomará un tiempo de reflexión para evaluar como continuará su carrera boxística. “Ahora voy a descansar y voy a ver cómo sigue mi carrera. Si digo que sigo o si hasta acá llegué”, confesó el peleador chubutense, de 35 años, quien durante la madrugada argentina del domingo perdió por nocaut técnico en el séptimo round el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo ante Manny Pacquiao, quien lo mandó tres veces a la lona.

“Ahora quiero volver a mi casa. Y vamos a ver si volvemos al gimnasio. Llegué a lo más alto que un boxeador puede llegar. Peleé y perdí con uno de los mejores libra por libra del mundo. Voy a descansar y voy a ver cómo sigue mi carrera. Si digo que sigo o si hasta acá llegué”, aseguró en diálogo con la cadena TNT Sports.

La derrota en Kuala Lumpur fue la quinta en su extensa trayectoria, que también registra 39 victorias (36 por nocaut). En la capital malaya defendía la corona que consiguió el 27 de enero de este año, cuando venció por nocaut en el octavo round al tailandés Tewa Kiram en Los Angeles, Estados Unidos.

Respecto a su rival, manifestó: “sabíamos el peleador que veníamos a enfrentar. Estuvo ahí con el jab, como siempre. Entraba y salía muy rápido. Por ahí me até un poco, pero creo que hice una buena pelea hasta donde pude”, expresó Matthysse sobre el legendario pegador filipino, considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

Al sonar la campana, Manny Pacquiao tardó tres minutos en despejar cualquier duda sobre su estado físico. Tiene casi 40 años (los cumple en diciembre), llevaba doce meses sin pelear y es senador en Filipinas, pero disimuló bien su inactividad. Lució como antaño. Velocidad, inteligencia y pegada, así acabó con Matthysse.

El argentino llegaba confiado en retirar a la leyenda, pero se vio desbordado desde el inicio. Tres minutos en disipar fantasmas y seis minutos y medio más para poner la pelea de su parte. Con un upper en el tercer asalto el retador sentó a Matthysse. La pelea era suya y solo tuvo que mantener el ritmo y esperar.

El “PacMan” filipino demostró que no tiene la misma pegada de antes, no noqueaba desde el 14 de noviembre de 2014 (a Miguel Cotto), pero su pólvora no está mojada. Desenfundó parte de su mejor repertorio en Kuala Lumpur para volver a reinar.

Por su parte, Manny Pacquiao indicó haberse preparado duro para el combate, pero también dijo estar “sorprendido” por el fácil triunfo para hacerse del título mundial welter.

“He vuelto al boxeo. No estoy acabado, sigo aquí”, dijo el filipino a lo que agregó que su “convincente victoria” por la corona Welter AMB, su duodécima por un campeonato, demostró que la edad no es un obstáculo.

“Es sólo cuestión de tiempo. Uno debe descansar y recuperarlo, y eso fue lo que hice”, explicó.