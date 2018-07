Se movilizaron para pedirle “changas” a la diputada

| Publicado en Edición Impresa

Militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) realizaron una protesta frente al Instituto Hannah Arendt, que preside Elisa Carrió, para rechazar los dichos de la diputada, que esta semana instó a la clase media a dar “propinas” y “changas” a los sectores más vulnerables.

“Diputada Carrió: acá venimos por las changas”, afirmó un cartel en forma de pasacalle que colocaron los manifestantes frente al Instituto, que estuvo custodiado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

En la protesta también se vieron banderas rojas de la organización y carteles con mensajes a Carrió: “Hago plomería”, “Soy albañil, ofrezco mis servicios”.

La manifestación frente a las oficinas ubicadas en la calle Vicente López 1649, de la ciudad de Buenos Aires, se produjo luego de que la legisladora nacional llamara a las clases medias a dar “propinas” y “changas”.

“Quiero aclarar que en otros momentos de crisis sociales me llamaban como me están llamando cortoneros y los cortoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que corta el pasto, trabaja. Es necesario q las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis”, expresó la semana pasada Carrió sentada junto a Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO).