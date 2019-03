Crece la preocupación por el faltante de vacunas en la Región

| Publicado en Edición Impresa

A la par de que se agudiza el faltante de vacunas en la región, los padres recorren diferentes centros de salud en busca de las dosis y crece su preocupación por no poder completar el esquema previsto en el calendario de la cartera sanitaria. En ese marco ayer se vivió un momento de tensión en el Hospital Noel Sbarra cuando unos 70 padres que aguardaban desde la madrugada se enteraron que ese día tampoco podrían vacunar a sus hijos. “Algunos ya llevan cuatro miércoles esperando las vacunas y no pueden faltar mas a sus trabajos; incluso hubo madres que se pusieron a llorar por la impotencia y el temor de que los chicos se enfermen al no tener las dosis”, contó Luis, el padre de un bebé de tres meses que tampoco pudo vacunar a su hijo.

En la misma línea, otra mamá contó que ayer fue el tercer miércoles que iba con su hija al Hospital Sbarra y que al llegar le comunicaron que faltaban muchas vacunas.

“Las vacunas que se dan a los tres y cinco meses son muy importantes para la salud de los bebés, pero ninguna salita las tiene, ya nos recorrimos todo”, sostuvo la mujer que también remarcó que mucha gente gasta en transporte o pierde días de trabajo infructuosamente.

Al ser consultados empleados del Hospital Sbarra, se reconoció que las vacunas que se entregan los miércoles ayer no llegaron.

“La semana pasada recibimos 50 dosis de la vacuna contra el Meningococo, pero se terminaron en una hora por la gran demanda; hace semanas que las vacunas están en falta”, dijo la persona consultada.

Desde la Municipalidad se confirmó que hay demoras en la entrega de vacunas por parte del Ministerio de Salud y por esa razón la Comuna ingresó un pedido de compra para autoabastecerse de vacunas y evitar el faltante, al menos una medida paliativa que se va a aplicar en los centros de salud de la ciudad.

No obstante se aclaró que la provisión de las dosis es una potestad de la cartera sanitaria nacional y que se espera que se regularice la entrega.

“La Secretaría de Salud ya intervino y se va a destinar una partida de fondos con el objetivo de abastecer a los centros de atención primaria de salud con vacunas para prevenir la meningitis”, agregó el vocero consultado.