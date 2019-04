Albatros festejó ante Vicentinos en Hernández

| Publicado en Edición Impresa

Albatros venció como local por 21 a 17 a Vicentinos por la 3ra fecha del torneo de Primera C de la URBA y de esta manera logró la primera victoria de la temporada oficial.

En un primer tiempo cerrado y con poco juego, el que encontró la ventaja fue el equipo de Hernández con un penal de Bruno Balatti cerca de la media hora del partido. Vicentinos lo pudo dar vuelta, pero otra vez Balatti sobre el cierre del PT volvió a poner arriba al Tricolor con otro penal por 6 a 5.

En el comienzo del segundo tiempo, Vicentinos con otro try puso el partido 12 a 6. Albatros, que contó con el debut de Manuel Amieva, supo sacar pecho con tries de Leandro Elizondo y Santiago Feldman (más un penal y una conversión de Balatti) para quedarse con el partido a pesar del descuento sobre el final de Vicentinos.

La semana que viene, los dirigidos por Martín Haidar serán locales ante Italiano. Así formó el Tricolor: Y.Ledesma, L. Bombini, M. Acevedo, E. Pagnoni, N. Ferreira, A.Toledo, L. Benavídez, S. Feldman, M. Amieva, B.Balatti, F. Santín, L. Elizondo, E. Elizondo, T. Mainini y S. Lambre (C).

DERROTAS DE BERISSO Y ATL. Y PROGRESO

Atlético y Progreso de Brandsen no pudo de local con Delta y perdió ajustadamente por 31 a 27 por la 3ra fecha del torneo de Primera C. La próxima semana visitará a Old Georgian.

Por su parte Berisso debutó en el torneo Desarrollo de la URBA con una dura goleada ante Los Molinos por 78 a 7. La semana que viene, si la URBA le da el visto bueno, jugará en Berisso ante Municipalidad de Berazategui.